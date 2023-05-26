МВФ назвал крах банков в США началом больших проблем

«Недавние крахи крупных, международно неактивных банков, которые пока что оказали лишь умеренный эффект на кредитные условия, потенциально могут быть прелюдией к более серьезным и укорененным системным проблемам финансовой стабильности», – сказано в сообщении валютного фонда.