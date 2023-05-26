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МВФ назвал крах банков в США началом больших проблем

Международный валютный фонд (МВФ) назвал крах крупных банков в США лишь началом более крупных проблем.

МВФ назвал крах банков в США началом больших проблем
© РИА Новости

«Недавние крахи крупных, международно неактивных банков, которые пока что оказали лишь умеренный эффект на кредитные условия, потенциально могут быть прелюдией к более серьезным и укорененным системным проблемам финансовой стабильности», – сказано в сообщении валютного фонда.

Там также говорится о том, что сохранение ФРС высоких процентных ставок может привести к ещё большим проблемам в банковской системе, а также небанковских организациях США.

«Нереализованные убытки от вложений в долгосрочные ценные бумаги приведут к тому, что у банков и небанковских организаций стоимость нового финансирования для домохозяйств и корпораций станет неуправляемой», – говорится в сообщении.

МВФ также считает, что ужесточение финансовых условий приведёт к резкому росту банкротств, снижению качества кредитных портфелей, а также росту стрессовых ситуаций у организаций с высокой долговой нагрузкой.

Ранее МВФ заявил о системном риске для всей мировой экономики из-за госдолга США.

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