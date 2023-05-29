Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2026 году

Согласно сообщению Минфина России , ведомство в полном объеме выплатило купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах. Об этом сказано на сайте министерства.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 5,7 миллиарда рублей (эквивалент 71,3 миллиона долларов) и в 2036 году в сумме 2,3 миллиарда рублей (эквивалент 26,5 миллиона евро) получены платежным агентом по еврооблигациям ( НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" )», – говорится в сообщении.

В Минфине также добавили, что таким образом исполнили все обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации. Напомним, что ведомство перешло на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, которые предполагают выплаты в рублях. Это произошло в соответствии с указом президента России от 22 июня 2022 года.