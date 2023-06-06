Производители изделий из серебра попросили смягчить контроль

Предложения отраслевых производителей по либерализации контроля за изделиями из серебра, а также о введении добровольного клеймения ювелирных изделий на экспорт будут проработаны на федеральном уровне.

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По мнению основателя костромской компании "Алмаз-Холдинг", члена генсовета "Деловой России", председателя совета Гильдии ювелиров России Флуна Гумерова, которое он высказал на прошедшей 26 мая селекторной встрече президента России с представителями "Деловой России", предприятия, выпускающие серебряные изделия, должны находиться в одном административно-правовом и налоговом поле с такими конкурирующими отраслями, как, к примеру, производство бижутерии.

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- Серебро в 85 раз дешевле, чем золото. Зачастую серебряные изделия дешевле, чем бижутерия, грамм серебра сегодня стоит 65 рублей, а в весе изделия это всего два-три грамма. Посуда из стали зачастую дороже, чем серебряная, - пояснил он.

При этом серебряными ложками, вилками и чайниками магазин посуды торговать не может, как и канцелярский магазин - серебряными авторучками. Почему так - Флун Гумеров рассказывал корреспонденту "РГ" ровно год назад: "Сегодня те, кто занимается производством и продажей серебряных изделий, я уж не говорю про золотые, должен стоять на учете в Росфинмониторинге и вести накопительный учет покупателей. Как только сумма покупок доходит до 600 тысяч рублей, требуется об этом сообщать. За нарушение - большие штрафы, в несколько сотен тысяч. Приведу пример. Наш завод выпускает серебряную посудную группу. Чтобы такую посуду продавать в хозяйственном или сувенирном магазине, он должен стоять на учете в Федеральной пробирной палате, в Росфинмониторинге и иметь обученных продавцов. Поэтому магазины категорически отказываются. Да, говорят, у вас красивые изделия, мы готовы продавать, но такие штрафы! И, как при Советском Союзе, мы продолжаем торговать серебряными ложками, рюмками и чайными наборами в ювелирных магазинах".

Представитель ювелирной отрасли уверен, что снятие излишней административной и налоговой нагрузки со стороны Финмониторинга и ГИИС ДМДК (Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. - Прим. ред.) позволит сувенирную продукцию из серебра продавать "во многих населенных пунктах и во всех практически торговых точках".

Ювелирная промышленность - одна из ведущих отраслей экономики Костромской области

- Главное, чтобы появление одной ложки на зубок в магазине не заставляло бизнес перейти с упрощенной системы на общую систему налогообложения, - подчеркнул ювелир.

Кроме того, представитель этого бизнеса выразил пожелания коллег о распространении практики добровольного клеймения изделий из серебра и на те из них, которые идут на экспорт, что со стороны руководителя Федеральной пробирной палаты Юрия Зубарева возражений не встретило.

- Мы поддерживаем в отношении экспорта инициативу по переходу к договорному порядку клеймения изделий, которые направляются на другие рынки, - заявил глава ФПП. - Тем более что добровольный порядок клеймения осуществляется с маркировкой, которая гарантирует точный учет каждого изделия, и это все заслуживает поддержки.

Владимир Путин назвал запросы ювелиров обоснованными.

- То, что будет облегчать вашу работу, должно быть сделано. Поработаем над этим, - пообещал глава государства.

В администрации Костромской области сообщили, что внесенные на встрече предложения были подготовлены во взаимодействии с представителями ювелирного рынка Костромской области и администрацией региона.

"Ювелирная промышленность - одна из ведущих отраслей экономики Костромской области, - подчеркнули в обладминистрации. - В ней работают несколько сотен предприятий и предпринимателей, заняты свыше 10 тысяч человек. В регионе изготавливается около трети золотых и четверти серебряных ювелирных украшений, производимых в России, перерабатывается более 60 процентов драгоценных металлов от общего количества перерабатываемого золота и серебра в России".

Во время пандемии коронавируса, негативно сказавшейся на всей цепочке производства и реализации ювелирных изделий, в регионе были приняты дополнительные меры поддержки отрасли. В частности, ее включили в областной перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, и для предприятий были перенесены сроки уплаты страховых взносов, приостановлено взыскание налоговых платежей, они получили возможность воспользоваться кредитными каникулами. Кроме того, им доступны механизмы льготного кредитования через микрокредитную компанию и гарантийный фонд Костромской области, региональный фонд поддержки промышленности.

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