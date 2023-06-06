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Вице-премьер Казахстана заявил, что главным торговым партнером страны станет Китай

Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин заявил, что товарооборот между Астаной и Китаем в будущем может обогнать суммарный объём операций между республикой и Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

Вице-премьер Казахстана: Китай заберет у России статус главного торгового партнера страны
© РИА Новости

Таким образом, в среднесрочной перспективе именно Китай, а не Россия станет главным торговым партнером Астаны. В качестве основной причины такого исхода Жумангарин назвал антироссийские санкции.

«Финансовые и экономические санкции, которые отодвинули Россию на второй план и перенаправили торговые потоки, создают возможности для Китая. Рост торговли происходит благодаря Китаю. К 2030 году объемы торговли с Китаем затмят торговлю Казахстана с 27 странами Европейского союза в целом», – заявил он.

Ранее в Казахстане выразили готовность организовать транзит российского газа в Узбекистан.

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