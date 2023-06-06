Вице-премьер Казахстана: Китай заберет у России статус главного торгового партнера страны

«Финансовые и экономические санкции, которые отодвинули Россию на второй план и перенаправили торговые потоки, создают возможности для Китая. Рост торговли происходит благодаря Китаю. К 2030 году объемы торговли с Китаем затмят торговлю Казахстана с 27 странами Европейского союза в целом», – заявил он.