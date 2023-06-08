ЦБ ослабил контроль за нетипичными операциями бизнеса

"Мы понимаем, для чего это делается в текущих условиях: для того чтобы обойти ограничения, которые нам искусственно навязываются извне. Такие сложные платежные схемы завязаны на выстраивании новых логистических цепочек, чтобы обеспечить импорт необходимых товаров. В этой части мы наши "фильтры" немного ослабили", - сказал он изданию.