$81.46+0.2187.17+0.21

В РБК узнали об ослаблении Центробанком контроля за нетипичными операциями бизнеса

Банк России стал реже оценивать нетипичные внешнеторговые операции отечественного бизнеса как попытки обналичивания или вывода средств за границу. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский газете РБК.

ЦБ ослабил контроль за нетипичными операциями бизнеса
© ТАСС

"Мы понимаем, для чего это делается в текущих условиях: для того чтобы обойти ограничения, которые нам искусственно навязываются извне. Такие сложные платежные схемы завязаны на выстраивании новых логистических цепочек, чтобы обеспечить импорт необходимых товаров. В этой части мы наши "фильтры" немного ослабили", - сказал он изданию.

Ясинский отметил, что до санкций почти все изменения платежных цепочек расценивались в качестве подозрительных операций, однако сейчас это не так.

В Росфинмониторинге изданию подтвердили эту тенденцию. Как сообщает РБК, в ведомстве считают, что банки смогли настроить системы финансового мониторинга на выявление подозрительных операций с учетом изменения их направленности и характера. "Подтверждением этому служит системное информирование банков, осуществляющих межстрановые переводы о сомнительных операциях своих клиентов", - отметил изданию представитель Росфинмониторинга.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители