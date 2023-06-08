Аналитик оценил планы Ирана создать газовый хаб при участии России
Эксперт в области энергетики Алексей Белогорьев в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу Ирана по созданию в стране газового хаба при участии России, Катара и Туркмении. По словам специалиста, пока остается неясным, что Тегеран готов предложить Москве в рамках проекта.
У Ирана огромные запасы газа - около 17% мировых. И при этом он практически не экспортирует весь этот газ, за исключением поставок в Турцию, соседний Ирак и обменных поставок с Арменией (в обмен на электричество). Это связано с тремя проблемами. Во-первых, у Ирана высокое и растущее внутреннее потребление газа, которое подстегивается внутренними нефтяными ценами - и добыча сейчас с трудом поспевает за спросом. Вторая проблема - это санкции в части инвестиций в нефтегазовую добычу: Ирану не хватает собственных средств и технологий для разработки газовых месторождений. Третье - это санкции уже в части поставок газа, то есть Иран не может сам развить, например, производство сжиженного природного газа (СПГ), хотя в его случае это было бы очевидным решением, которое нужно было принимать. Но в силу санкций и из-за зависимости крупнотоннажного производства мирового СПГ от западных технологий он просто не может этого сделать. Поэтому Иран и ищет различные способы монетизации своего газа, поэтому и появилось такое предложение.
Алексей БелогорьевЗаместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ)
Инициатива Тегерана по созданию газового хаба может подразумевать различные форматы проекта, отметил специалист.
"Под термином хаб могут подразумевать совершенно различные понятия. Хаб может быть просто инфраструктурным проектом - неким "ульем", где происходит передача газа от продавца потребителю. Хаб может быть и торговым - не просто узлом по физической передаче газа, но и местом, где происходят торговые операции. Но чаще всего термином хаб называют узел, где происходит ценообразование. В зависимости от тогов там можно вывести какой-то общий индекс, на который могут ориентироваться другие участники рынка, заключая внебиржевые договоры... Но что в данном случае Иран понимает под "хабом" - это большой вопрос. Очевидно, что имеется в виду не ценообразующий хаб, потому что до него Тегерану еще очень далеко. На создание торгового хаба стране тоже сложно рассчитывать в силу финансовых санкций. Такой хаб требует очень серьезного развития финансовых операций, в том числе свободный доступ к долларовой зоне, которого Иран лишен", — сказал Белогорьев.
Вместе с тем специалист допустил, что Иран способен создать технический хаб - точу для перемещения газа.
"Сейчас Иран выстраивает отношения с Саудовской Аравией. Кроме того, у него неплохие отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Оманом и Катаром. И у Тегерана уже были планы по развитию поставок трубопроводного газа в страны Аравийского полуострова, поэтому вполне возможно, что проект будет двигаться по этому пути", — заявил он.
Если Иран планирует развивать направление СПГ, то встает вопрос о том, кто сможет предоставить стране соответствующие технологии, подчеркнул Белогорьев.
"Сейчас это в основном технологии западных компаний, и у России есть амбициозная программа по их импортозамещению. Но, полагаю, сейчас не время говорить о том, что мы готовы чем-то поделиться с Ираном. Наша программа - до 2030 года. Может быть, она завершится и раньше. Однако у России в настоящее время в этом аспекте есть технические сложности. Они будут решаться постепенно... Другие страны, которые Иран также планирует привлечь к проекту, такими технологиями тоже не обладают", — сказал эксперт.
Белогорьев также оценил перспективы проведения на иранском хабе СВОП-сделок.
"Понятно, что у России будет определенный интерес к СВОП-сделкам, потому что физически поставлять туда российский газ экономически точно малоперспективно. Речь идет о своповых сделках с Азербайджаном, странами Азии. Но вопрос в том, что на что будут обменивать. Да, Россия может поставлять трубопроводный газ, например, в северный Иран, где есть его недостаток, но это будет не очень выгодно. Для этого проще и дешевле использовать туркменский газ. Конечно, возможны российские поставки через Азербайджан. Но вопрос в том, что взамен может предложить Иран? Он мог бы предложить СПГ, но у страны его нет, и в ближайшее время не появится... Теоретически российский газ могли бы запустить на запад Ирана, а Иран взамен России поставлял бы газ в Пакистан. Но там тоже пока не решены ни инфрастуктурные, ни финансовые вопросы. Проект по поставкам иранского газа в Пакистан существует уже несколько десятилетий, но он опять же упирается в санкционные ограничения", — сказал эксперт, отметив также, что в последние годы Иране не рассматривает Европу как приоритетное направление будущего экспорта газа.
Ранее Иранский министр нефти Джавад Оуджи заявил, что Тегеран намерен создать газовый хаб на берегу Персидского залива при участии России, Туркмении и Катара. Объект планируют построить в промышленном районе Эселуйе.