"Понятно, что у России будет определенный интерес к СВОП-сделкам, потому что физически поставлять туда российский газ экономически точно малоперспективно. Речь идет о своповых сделках с Азербайджаном, странами Азии. Но вопрос в том, что на что будут обменивать. Да, Россия может поставлять трубопроводный газ, например, в северный Иран, где есть его недостаток, но это будет не очень выгодно. Для этого проще и дешевле использовать туркменский газ. Конечно, возможны российские поставки через Азербайджан. Но вопрос в том, что взамен может предложить Иран? Он мог бы предложить СПГ, но у страны его нет, и в ближайшее время не появится... Теоретически российский газ могли бы запустить на запад Ирана, а Иран взамен России поставлял бы газ в Пакистан. Но там тоже пока не решены ни инфрастуктурные, ни финансовые вопросы. Проект по поставкам иранского газа в Пакистан существует уже несколько десятилетий, но он опять же упирается в санкционные ограничения", — сказал эксперт, отметив также, что в последние годы Иране не рассматривает Европу как приоритетное направление будущего экспорта газа.