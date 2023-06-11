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Западные страны нашли способ полностью изолировать финансовую систему России

Если руководство Организации по борьбе с отмыванием денег (FATF) примет решение включить Россию в собственный "стоп-лист" (черный список) наряду с Ираном, КНДР и Мьянмой, это может парализовать финансовую систему РФ. Это обусловлено тем, что на этом фоне осуществление любых денежных переводов из страны станет невозможно, как и проведение торговых транзакций с зарубежными странами, сообщает РИА Новости.

Запад нашел способ полностью изолировать финансовую систему России
© РИА Новости

Пока до подобного развития событий дело не дошло во многом из-за блокирующих позиций Китая и Индии. На фоне международных санкций против Москвы вышеперечисленные азиатские страны стали важными торговыми партнерами России, а их руководители не хотят осложнять торговлю с РФ из-за давления западных государств, уточняется в статье.

"Организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) собирается внести Россию в черный список за связи с Ираном. Это сделает невозможными любые международные переводы, в том числе от частных лиц, и парализует торговлю с другими странами", - заключается в материале.

9 июня председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что объективные причины для включения России в штрафные списки FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) отсутствуют. Кроме того, включение РФ в "черные" списки FATF окажет негативное влияние на сроки проведения международных расчетов.

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