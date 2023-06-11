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Раскрыты последствия внесения России в черный список FATF

Экономисты и финансовые эксперты прокомментировали возможность внесения России в черный список Организации по борьбе с отмыванием денег (FATF). Об этом они высказались в беседе с РИА Новости.

Описаны последствия внесения России в черный список FATF
© РИА Новости

Специалисты предполагают, что включение России в «стоп-лист» FATF по примеру Ирана, КНДР и Мьянмы парализует финансовую систему страны. На фоне решения организации любые переводы средств из страны станут невозможными, как и проведение торговых операций с зарубежными партнерами.

Меры против России во многом не вступили в силу благодаря блокирующих позиций Китая и Индии. Эти страны являются важными торговыми партнерами Москвы, поэтому власти не хотят рушить сложившееся партнерство из-за давления западных стран.

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