России грозит попадание в черный список FATF: что известно об организации

19 июня 2023 года в Париже открывается пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF). Ранее сообщалось, что организация может включить Россию в свой черный список. ТАСС подготовил материал о Группе и ее деятельности.

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Общие сведения

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FATF - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам.

История

16 июля 1989 года на саммите в Париже главы Группы семи (G7) подписали экономическую декларацию, в которой отдельно была выделена проблема наркомании. Для борьбы с отмыванием средств, полученных от производства и торговли наркотиками, было предложено создать специальную группу. В состав нового органа вошли представители стран Группы семи, Еврокомиссии, а также Австралии, Австрии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Швейцарии и Швеции.

В апреле 1990 года FATF выпустила первый сборник рекомендаций по борьбе с отмыванием денег. Всего он насчитывал 40 пунктов, в числе которых было предложение по созданию подразделений финансовой разведки.

В 1990-1991 годах прошел первый раунд расширения Группы: к ней присоединились Дания, Финляндия, Греция, Ирландия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Турция и Гонконг (на тот момент - британская колония). Впоследствии список членов вырос более чем в два раза.

После терактов в США 11 сентября 2001 года на FATF была также возложена задача по противодействию финансированию терроризма. Первоначально Группа работала по пятилетним, а затем восьмилетним мандатам, которые периодически продлевали члены организации. 12 апреля 2019 года FATF получила бессрочный мандат.

Структура, деятельность

Деятельность FATF координируется с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и заключается в выработке общих подходов государств для противодествия отмыванию денег и борьбе с терроризмом. Группа не имеет четкой структуры, ее постоянный секретариат работает в штаб-квартире ОЭСР в Париже. FATF опирается на заключения и оценки многочисленных экспертов в различных странах, региональные и международные финансовые организации и институты. Членами организации являются 36 государств и Гонконг (как специальный административный район КНР), которые представлены в ней своими контролирующими финансовыми органами. Пленарные заседания проводятся, как правило, три раза в год.

Президент FATF с 2022 года - Раджа Кумар (представитель Сингапура).

Черный и серый списки

С 2000 года Группа несколько раз в год публикует "Призыв к действиям", который часто в прессе именуют черным списком FATF. В нем перечислены страны, "недостаточно сотрудничающие в борьбе с отмыванием денег" (с 2001 года - также в борьбе с финансированием терроризма). Список формируется на основе обзора законодательства и практик стран.

В первый список, выпущенный в июне 2000 года, попали 13 стран, включая Россию, Израиль, Панаму, Филиппины и др.

Уже в 2001 году благодаря улучшению законодательства из списка были исключены Россия и Израиль. В том же году в него была добавлена Украина (оставалась в списке до 2004 года).

С 2012 года список разделен на две части: "серый", куда попадают страны, требующие "мониторинга", и "черный". К включенным в черный список Группа предлагает своим членам и другим странам принимать контрмеры: в частности, тщательную проверку транзакций, следование санкционным режимам и др.

В ходе последнего пленарного собрания FATF в феврале 2023 года была принята последняя редакции списков, "серый" включал 23 страны, в числе которых были Албания, ЮАР, Сирия, Турция, ОАЭ и др. В черный список попали КНДР, Иран и Мьянма.

FATF и Россия

РФ стала членом FATF 1 июля 2003 года. В 2013-2014 годах президентом Группы был российский финансист Владимир Нечаев.

В ходе пленарного заседания 2023 года FATF приостановила членство России на основании того, что специальная военная операция ВС РФ на Украине "нарушает принципы организации, заключающиеся в поддержании безопасности и целостности глобальной финансовой системы". Комментируя это решение, 3 марта 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что приостановка членства России в Группе "сродни потворству международному терроризму" и что Запад, таким образом, "разрушает единство глобального контртеррористического фронта".