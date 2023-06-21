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ЦБ не видит объективных причин для включения РФ в "черный" и "серый" списки FATF

ЦБ РФ не видит объективных причин для включения РФ в "черный" и "серый" списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF - Financial Action Task Force). Но если это произойдет, то на такой случай регулятор прорабатывает альтернативные варианты международных расчетов, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.

Набиуллина оценила угрозу включения РФ в черный список FATF
© РИА Новости

"Объективных оснований для этого никаких нет. Если такое решение будет принято, то оно будет политически мотивированным", - сказала она.

Набиуллина отметила, что в случае, если FATF включит Россию в свои штрафные списки, это осложнит международную торговлю, но "ЦБ прорабатывает альтернативные варианты расчетов".

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