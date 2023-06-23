FATF не стал включать Россию в чёрный и серый списки

При этом Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег сохранила приостановку членства нашей страны в организации.

В штрафные списки FATF попадают финансово неблагонадёжные страны. В заявлении организации отмечается, что объективных причин для включения России в перечень не было, поскольку страна неоднократно подтверждала полное и добросовестное исполнение всех своих обязательств в качестве государства — члена организации.