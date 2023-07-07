Экономист оценил данные о сокращении нефтегазовых доходов России

"Говорить о полном восстановлении пока нельзя в силу того, что санкции в отношении российского нефтегазового сектора достаточно значимы. К тому же они могут развернуться и в отношении третьих стран, что негативно скажется на объемах поставок. Кроме того, если говорить о газовой отрасли российской экономики, то перестроить поставки, которые в значительной степени шли по трубопроводам, — достаточно сложная задача, по крайней мере, на кратком историческом отрезке.



При этом мы понимаем, что был построен газопровод "Сила Сибири", который идет в Китай, поэтому экспорт энергоносителей в страны Востока наверняка будет наращиваться. Вместе с тем необходимо внедрять новые инфраструктурные решения, строить новые газопроводы, увеличивать поставки СПГ и искать верные логистические решения при поставках нефти и нефтепродуктов. Но в настоящее время для всего этого существует множество ограничений. Однако в перспективе такой "поворот на Восток" будет усиливаться", — заключил собеседник.