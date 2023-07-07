Экономист оценил данные о сокращении нефтегазовых доходов России
Экономист, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов прокомментировал данные Минфина, согласно которым нефтегазовые доходы российского бюджета за январь-июнь сократились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,382 трлн рублей.
Эти показатели сравниваются с ситуацией прошлого года, поэтому любые сравнения в нефтегазовом секторе будут идти в минус. Это касается как ценовых параметров (в прошлом году цены нефть и газ были завышенными по отношению к текущим), так и объемов экспорта - санкции в части российского экспорта нефти реально заработали как раз в начале текущего года. Так или иначе поставки российской нефти на зарубежные рынки сократились. Все это и приводит к снижению поступления нефтегазовых доходов в федеральный бюджет.Владимир КлимановДоктор экономических наук, директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС
Нефтегазовые доходы играют существенную роль в государственном бюджете и экономике страны, напомнил специалист.
"В отдельные годы их доля в бюджете доходила практически до половины. А в прошлом году нефтегазовые доходы составили более 40% доходов федерального бюджета. Поэтому сокращение данных доходов болезненно", — сказал аналитик.
Вместе с тем Климанов отметил позитивную тенденцию, согласно которой увеличиваются ненефтегазовые доходы федерального бюджета, связанные с обрабатывающими отраслями экономики и ее другими секторами.
"Но там все-таки идет значительно меньший рост, чем падение в нефтегазовом секторе. Кроме того, в связи с нарастающими расходами образовался достаточно значимый текущий дефицит федерального бюджета", — подчеркнул экономист.
Климанов также ответил на вопрос о возможности восстановления уровня российских нефтегазовых доходов посредством увеличения объемов поставок энергоносителей в Китай, Индию и Турцию.
"Говорить о полном восстановлении пока нельзя в силу того, что санкции в отношении российского нефтегазового сектора достаточно значимы. К тому же они могут развернуться и в отношении третьих стран, что негативно скажется на объемах поставок. Кроме того, если говорить о газовой отрасли российской экономики, то перестроить поставки, которые в значительной степени шли по трубопроводам, — достаточно сложная задача, по крайней мере, на кратком историческом отрезке.
При этом мы понимаем, что был построен газопровод "Сила Сибири", который идет в Китай, поэтому экспорт энергоносителей в страны Востока наверняка будет наращиваться. Вместе с тем необходимо внедрять новые инфраструктурные решения, строить новые газопроводы, увеличивать поставки СПГ и искать верные логистические решения при поставках нефти и нефтепродуктов. Но в настоящее время для всего этого существует множество ограничений. Однако в перспективе такой "поворот на Восток" будет усиливаться", — заключил собеседник.
Ранее в Минфине РФ сообщили, что по итогам первого полугодия нефтегазовые доходы федерального бюджета сократились почти в два раза (минус 47 процентов в годовом выражении), до 3,38 трлн рублей. Ненефтегазовые доходы, наоборот, выросли на 17,8 процента, достигнув 8,9 трлн рублей. В целом поступления в бюджет оказались ниже показателей прошлого года на 12 процентов, составив 12,38 трлн рублей. В то же время расходы выросли за полгода до 14,97 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета составляет 2,59 трлн рублей, за июнь он сократился на 819 млрд рублей.