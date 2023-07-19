Экономист оценил данные об увеличении вложений РФ в гособлигации США
Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал данные американского Минфина, согласно которым в мае Россия увеличила портфель американских гособлигаций до 36 млн долларов с 35 млн долларов в апреле. Эксперт допустил, что это было вызвано техническими соображениями.
Увеличение на 1 млн долларов - это совсем мало. При этом операции с валютой, которые проводит Минфин и Центробанк, очень строго регламентированы. Там существуют определенные инструкции и положения, в том числе прописаны характеристики ценных бумаг, в которые можно вкладывать деньги. Судя по всему, корректировки пока не были внесены - инструкции еще не были переработаны с учетом новой политической обстановки. Так что увеличение вложений - это технический момент, а не стратегический.Михаил БеляевКандидат экономических наук
При наличии средств их необходимо вкладывать в различные активы, отметил вместе с тем аналитик.
"В данном случае - в ценные бумаги... А американские бумаги, как бы то ни было, во всех рейтинговых агентствах пока еще считаются одними из самых предпочтительных по сравнению со всеми остальными.
Конечно, в связи с политической обстановкой могут быть определенные риски. Допустим, по каким-то соображениям нам могут заблокировать выплаты по долговым ценным бумагам - окажутся платить проценты или погашать их. Но, видимо, перевешивают какие-то другие соображения. Тем более увеличение крайне незначительно. Скорее всего, оно было продиктовано оперативно-техническими соображениями. Действовать таким образом заставляют регламентные позиции", — заявил эксперт.
Данные минфина США свидетельствуют о наращивании Россией портфеля американских гособлигаций. Они увеличились с 35 млн долларов в апреле до 36 млн долларов, передавало ранее РИА Новости. Согласно статистике ведомства за май, российский портфель состоит из 28 млн долларов в долгосрочных бумагах и 8 млн – в краткосрочных.