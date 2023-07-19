"В данном случае - в ценные бумаги... А американские бумаги, как бы то ни было, во всех рейтинговых агентствах пока еще считаются одними из самых предпочтительных по сравнению со всеми остальными.



Конечно, в связи с политической обстановкой могут быть определенные риски. Допустим, по каким-то соображениям нам могут заблокировать выплаты по долговым ценным бумагам - окажутся платить проценты или погашать их. Но, видимо, перевешивают какие-то другие соображения. Тем более увеличение крайне незначительно. Скорее всего, оно было продиктовано оперативно-техническими соображениями. Действовать таким образом заставляют регламентные позиции", — заявил эксперт.