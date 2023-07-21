«Это много»: экономист о повышении ключевой ставки до 8,5%
Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал решение Центробанка о повышении ключевой ставки.
На заседании 21 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б.п. — с 7,5 до 8,5% годовых, сообщал регулятор. До этого ставка оставалась неизменной с сентября 2022 года.
Специалист подчеркнул, что решение ЦБ не было ожидаемым, поскольку "консенсус рынка составлял 0,5 п.п.".
Повышение на 1 п.п., до 8,5% годовых - это много. ЦБ опасается инфляции. Но, согласно различным данным, в том числе опубликованным Росстатом, серьезных инфляционных рисков на сегодняшний день не имеется. Максимальный размер инфляции, который мы могли бы получить, — это порядка 7%. Но инфляция в 7% — это точно не катастрофа для российской экономики.Алексей ЗубецДиректор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России
Повышение ставки может затормозить экономический рост и "придушить потребительскую активность, которая и без того невелика", отметил эксперт.
"Поэтому, боюсь, что для экономики отрицательные последствия борьбы с инфляцией окажутся вреднее, чем сама инфляция. Полагаю, что предпринимать меры для снижения инфляции до 4-5% - это избыточно. России вполне по силам справится с инфляцией в 7%. А повышение ставки означает удорожание кредитных ресурсов и торможение экономики", — сказал Зубец.
Специалист напомнил, что на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин допустил рост ВВП России на 2% по итогам 2023 года.
"В сегодняшних условиях этот прогноз придется корректировать вниз", — заявил эксперт.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее допустила дальнейшее повышение ключевой ставки выше 8,5%.