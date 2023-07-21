Повышение на 1 п.п., до 8,5% годовых - это много. ЦБ опасается инфляции. Но, согласно различным данным, в том числе опубликованным Росстатом, серьезных инфляционных рисков на сегодняшний день не имеется. Максимальный размер инфляции, который мы могли бы получить, — это порядка 7%. Но инфляция в 7% — это точно не катастрофа для российской экономики.

Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России