"Поскольку речь идет только о трех валютах, то существуют риски, что взявшие кредит в них страны не избегут колебаний их собственных валют по отношению к этим трем. Возникает вопрос: как страны будут обслуживать долг? Допустим, страна взяла кредит в индийских рупиях, но ее экономика пока не налажена - там идет собственная инфляция, происходит падение курса национальной валюты. А кредит необходимо обслуживать именно в рупиях. Это означает, что страна должна перевести свою национальную валюту в рупии уже по повышенному курсу и обслуживать долг. То есть тут тяжесть самого валютного механизма не снимается", — сказал эксперт, подчеркнув, что уход от навязанной США экономической политики вместе с тем обостряет задачу стран по проработке собственного курса развития экономики.