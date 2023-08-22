Экономист оценил новые планы БРИКС по кредитованию словами «снимается риск долларового диктата»
Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал планы банка БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) начать кредитовать страны в местных валютах.
Ранее глава Нового банка развития (НБР) объединения БРИКС Дилма Руссефф в интервью газете Financial Times заявила о стремлении организации создать собственную систему кредитования в местных валютах, отвечающую интересам развивающихся стран, с целью продвижения многополярной международной финансовой системы. По ее словам, финансовый институт планирует начать кредитование в южноафриканских рандах и бразильских реалах, а также в рупиях.
Соответствующее решение НБР отразится на той политике, которую пытаются проводить США через Международный валютный фонд и через Международный банк реконструкции и развития, навязывая ряду стран курс развития в желательном для себя направлении. У этих стран ослабнет ориентация на США как на такого кредитора... При кредитовании в долларах существуют риски, что в случае формирования в стране какого-либо курса, неугодного Соединенным Штатам, они могут заблокировать движение долларов - и ты просядешь. То есть тут снимается риск долларового диктата.Михаил БеляевКандидат экономических наук
По словам аналитика, кредитование в южноафриканских рандах, бразильских реалах и в рупиях позволит избежать складывающейся в США конъюнктуры, однако данные валюты сами по себе не вполне устойчивы, что может вызвать сложности, связанные с колебанием курсов.
"Поскольку речь идет только о трех валютах, то существуют риски, что взявшие кредит в них страны не избегут колебаний их собственных валют по отношению к этим трем. Возникает вопрос: как страны будут обслуживать долг? Допустим, страна взяла кредит в индийских рупиях, но ее экономика пока не налажена - там идет собственная инфляция, происходит падение курса национальной валюты. А кредит необходимо обслуживать именно в рупиях. Это означает, что страна должна перевести свою национальную валюту в рупии уже по повышенному курсу и обслуживать долг. То есть тут тяжесть самого валютного механизма не снимается", — сказал эксперт, подчеркнув, что уход от навязанной США экономической политики вместе с тем обостряет задачу стран по проработке собственного курса развития экономики.
Комментируя планы НБР предоставить странам в текущем году кредиты на сумму от 8 до 10 млрд долларов, Беляев отметил, что сумма в данном контексте является незначительной.
"Но с чего-то надо начинать. Это первый шаг, тестовый вариант. Механизм надо обкатать и посмотреть на его работу. Для развитых страна 8 - 10 млрд долларов - это небольшие деньги. Но есть и страны, для которых это крупная сумма, способная помочь в преодолении наиболее острых проблем текущего порядка", — заключил специалист.
Ранее обозреватели газеты Financial Times выразили мнение, что Китай может призвать союз стран БРИКС стать соперником группы G7.