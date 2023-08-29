Экономист заявил, что с выводом рупий может помочь индийский регулятор

Эксперт по фондовому рынку Евгений Калянов заявил, что трудности с выводом валюты из Индии за продажу нефти, с которыми столкнулась Россия, могут быть решены с помощью индийского регулятора. Об этом сообщает РИАМО.

«Расчеты в рупиях имеют ограниченный интерес для других стран, и вероятно, что Россия будет накапливать средства в рупиях до того момента, пока регулятор Индии не поможет найти решение», – заявил он.

Кальянов также добавил, в качестве альтернативы для расчетов с Индией можно использовать единую расчетную единицу стран БРИКС, однако на данный момент она находится только на стадии разработки.