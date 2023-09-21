Экономист оценил новые меры властей РФ по стабилизации цен на топливо
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал новые меры российских властей по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
21 сентября российское правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы стабилизировать цены внутри страны. Об этом сообщалось на сайте кабинета министров. В правительстве рассчитывают, что ограничения помогут насытить рынок топлива, после чего цены начнут снижаться.
Конечно, эта мера поможет [стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке]. Дело в том, что при цене 90 - 100 рублей за доллар практически любой экспорт становится рентабельным, какими бы ни были внутренние издержки. При этом на мировом рынке сейчас наблюдается рост цен на топливо и дефицит солярки (дизтоплива). Отмечалось, что мировые производители не справляются с удовлетворением потребностей, и дизтопливо растет [в цене] быстрее, чем бензин и нефть... А ситуация с дефицитом дизтоплива внутри страны, среди прочего, связана со специальной военной операцией, потому что танки и бронетранспортеры "поедают" большое его количество дизтоплива. Плюс к этому сказываются летние остановки нефтеперерабатывающих заводов и рост мировых цен на нефть и дизтопливо. И нормальный, рыночный вариант в этих условиях - это тот самый демпфер, то есть дотации нефтепереработчикам для того, чтобы они держали цены на внутреннем рынке на низком уровне. Но проблема демпфера состоит в том, что лишних денег на него нет, и датировать низкие цены на бензин бюджет сейчас не может, поэтому приходится возвращаться к классическому способу регулирования цен на бензин и дизтопливо - это ограничение экспорта.Алексей ЗубецДиректор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России
Специалист выразил мнение, что временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива не отразятся на доходах российского бюджета.
"На сегодняшний день цены на нефть марки Urals составляют порядка 80 долларов за баррель. Соответственно, вывоз нефти и дизтоплива при таких ценах выгоден при всех обстоятельствах. Но в данном случае экспорт сырой нефти остается, его никто не блокирует, блокируют только нефтепродукты. Поэтому экспорт нефти должен обеспечить поступление валюты на внутренний рынок", — отметил экономист.
Решение российских властей по ограничению экспорта бензина и дизеля может привести не только к стабилизации цен на эти нефтепродукты в стране на определенном уровне, но и к их снижению, допустил Зубец.
"Думаю, что можно ожидать достаточно быстрого снижения цен. Но тут еще играет роль и вопрос инфляции. Для того чтобы в России не росла инфляция, надо опустить бензин так, чтобы темы его роста соответствовали уровню инфляции к прошлом году. А в прошлом году инфляция была 5-6 процентов. Соответственно, нужно опустить на уровень прошлого года, плюс 5 или 6 процентов сверху. Это сильно ниже, чем нынешняя цена на заправках. Поэтому, полагаю, можно ожидать достаточно серьезного снижения цен на топливном рынке", — подчеркнул аналитик.
В российском правительстве ранее уточнили, что временный запрет на экспорт российского топлива не распространятся на страны ЕАЭС и на гуманитарную помощь.