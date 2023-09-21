Конечно, эта мера поможет [стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке]. Дело в том, что при цене 90 - 100 рублей за доллар практически любой экспорт становится рентабельным, какими бы ни были внутренние издержки. При этом на мировом рынке сейчас наблюдается рост цен на топливо и дефицит солярки (дизтоплива). Отмечалось, что мировые производители не справляются с удовлетворением потребностей, и дизтопливо растет [в цене] быстрее, чем бензин и нефть... А ситуация с дефицитом дизтоплива внутри страны, среди прочего, связана со специальной военной операцией, потому что танки и бронетранспортеры "поедают" большое его количество дизтоплива. Плюс к этому сказываются летние остановки нефтеперерабатывающих заводов и рост мировых цен на нефть и дизтопливо. И нормальный, рыночный вариант в этих условиях - это тот самый демпфер, то есть дотации нефтепереработчикам для того, чтобы они держали цены на внутреннем рынке на низком уровне. Но проблема демпфера состоит в том, что лишних денег на него нет, и датировать низкие цены на бензин бюджет сейчас не может, поэтому приходится возвращаться к классическому способу регулирования цен на бензин и дизтопливо - это ограничение экспорта.

Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России