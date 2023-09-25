Экономист оценил идею решить проблемы с рублем китайской валютной моделью
Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу министра экономического развития Максима Решетникова о применении в России модели "китайской мембраны" для решения ситуации с рублем.
Во время заседания комитета Совета Федерации по экономической политике Решетников заявил, что аналог "китайской модели" может стать решением проблемы с курсом рубля, уточнив, что речь не идет о двух курсах. Глава ведомства отметил, что говорит "некоей мембране между внутренним и внешним рынками рублей".
В Китае фактически существует два контура обращения юаня жэньминьби. Есть юань, который используется во внутреннем обороте, и тот, который выступает во внешней сфере. И между ними сейчас нет такого "железного занавеса", который был когда-то. Там есть некоторое перетекание одной части денежной массы в другую сферу, но все это происходит под достаточно жестким государственным контролем, под жестким мониторингом. Фактически это регулируемый валютный курс. В мягком варианте, но регулируемый. При этом регулируется даже не столько уровень курса, сколько объем денежной массы, которая направляется в ту или иную сферу.Михаил БеляевКандидат экономических наук
Говоря о предложении Решетникова ввести аналогичные меры в России, Беляев подчеркнул, что курс национальной валюты "зависит не от формального перетока и регулирования денежных потоков во внешней или другой сфере, от уровня спроса и предложения, а от общего состояния и эффективности экономики страны, от ее темпов развития".
"Китай же не просто ввел вот эти два контура, эту "мембрану", и на этом успокоился. В стране вместе с тем активно занимаются регулированием внутреннего экономического процесса и стимулированием собственной экономики. Это именно китайская специфика", - сказал аналитик.
Поверхностные манипуляции с курсом российской валюты "ничего хорошего не дают", подчеркнул Беляев, комментируя возможность введения китайской модели в РФ.
"Более того, это шаг назад по сравнению с тем, как развивается рыночная экономика. То есть деление средств на деньги для внутреннего обращения и для внешних расчетов, это директивное вмешательство в действие экономического механизма, скорее, является вредом, чем какой-то пользой. Эту инициативу еще как-то можно было бы реализовать, если бы мы видели, что все это как следует сопрягается со стимулированием внутриэкономических процессов. Речь идет не об отдельных льготных кредитах, а именно о создании ситуации, при которой экономика может развиваться как благоприятная деловая среда. Так что нельзя считать, что был найден какой-то "золотой ключик", способный решить серьезную проблему. Решение глубинных экономических проблем с помощью упрощенных технических приемов, тем более какого-то одно приема, противоречит всем принципам управления экономикой", — сказал эксперт, выразив мнение, что специалисты ЦБ, которые будут рассматривать целесообразность применения китайской модели в России, не поддержат соответствующую меру.
Ранее Решетников дал прогноз по инфляции в России в 2024 году.