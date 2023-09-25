Экономист оценил идею решить проблемы с рублем китайской валютной моделью

"Более того, это шаг назад по сравнению с тем, как развивается рыночная экономика. То есть деление средств на деньги для внутреннего обращения и для внешних расчетов, это директивное вмешательство в действие экономического механизма, скорее, является вредом, чем какой-то пользой. Эту инициативу еще как-то можно было бы реализовать, если бы мы видели, что все это как следует сопрягается со стимулированием внутриэкономических процессов. Речь идет не об отдельных льготных кредитах, а именно о создании ситуации, при которой экономика может развиваться как благоприятная деловая среда. Так что нельзя считать, что был найден какой-то "золотой ключик", способный решить серьезную проблему. Решение глубинных экономических проблем с помощью упрощенных технических приемов, тем более какого-то одно приема, противоречит всем принципам управления экономикой", — сказал эксперт, выразив мнение, что специалисты ЦБ, которые будут рассматривать целесообразность применения китайской модели в России, не поддержат соответствующую меру.