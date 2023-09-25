Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал предложение властей Молдавии, согласно которому Россия должна простить этой стране долги за газ. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Ананских, эта инициатива не отвечает интересам России, а также энергетической компании «Газпром» .

«В этой схеме я не вижу финансовой заинтересованности "Газпрома". В таком контексте мировое соглашения маловероятно. Конечно, без каких-то дополнительных условий, которые будут выгодны "Газпрому" и будут увеличивать его прибыль, нет никакого интереса к такому подходу», — заявил он.

Депутат также добавил, что Молдавии необходимо выплатить долги перед Россией, так как поставки «Газпрома» являются самым дешёвым предложением из доступных. При этом Ананских подчеркнул, что Россия готова к обсуждению — если Молдавия обязуется выплатить задолженность, то Москва, по словам депутата, может рассмотреть разные подходы к разрешению ситуации.