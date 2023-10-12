В течение достаточно длительного периода времени мы наблюдали устойчивое снижение курса рубля по отношению к доллару. А любое движение одной валюты по отношению к другой определяется двумя группами факторов - это фундаментальные причины, которые кроются в глубинах экономики и определяют тренд по изменению курса, и так называемые конъюнктурные факторы, которые определяют кратковременные колебания... Длительное и монотонное снижение курса рубля, происходившее в течение нескольких месяцев, конечно, внесло и эмоциональный фон - стали действовать такие факторы, которые ослабляли курс больше, чем то определялось экономическими факторами. И указ президента направлен на то, чтобы стабилизировать курс рубля. Идея такая: когда часть экспортеров начнет переводить валютную выручку внутрь страны, то предложение иностранной валюты увеличится и рубль таким образом укрепится.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук