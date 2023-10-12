Финансовый аналитик оценил влияние указа о валютной выручке на курс рубля
Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал решение о возвращении в России обязательной продажи валютной выручки частью экспортеров.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. Указ вводит три ключевых нововведения: отдельные компании обязуются в течение полугода репатриировать и продавать валютную выручку на рынке РФ «в объемах и сроках, которые установит правительство в течение суток», а также предоставлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. Третье – в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования. В указе президента определен конкретный перечень компаний, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.
В течение достаточно длительного периода времени мы наблюдали устойчивое снижение курса рубля по отношению к доллару. А любое движение одной валюты по отношению к другой определяется двумя группами факторов - это фундаментальные причины, которые кроются в глубинах экономики и определяют тренд по изменению курса, и так называемые конъюнктурные факторы, которые определяют кратковременные колебания... Длительное и монотонное снижение курса рубля, происходившее в течение нескольких месяцев, конечно, внесло и эмоциональный фон - стали действовать такие факторы, которые ослабляли курс больше, чем то определялось экономическими факторами. И указ президента направлен на то, чтобы стабилизировать курс рубля. Идея такая: когда часть экспортеров начнет переводить валютную выручку внутрь страны, то предложение иностранной валюты увеличится и рубль таким образом укрепится.Михаил БеляевКандидат экономических наук
Эксперт подчеркнул, что первые результаты подписания указа уже видны.
"Конъюнктурный фактор в известной мере снят, курс рубля повысился по отношению к доллару. Это произошло, в том числе, и потому, что была снята эмоциональная составляющая. Однако все указы и мероприятия такого рода касаются только конъюнктурных факторов, краткосрочных колебаний курса валюты, но не затрагивают глубинных факторов, которые определяют тенденцию движения курса одной валюты по отношению к другой", — сказал эксперт.
В ближайшие недели произойдет адаптация российской экономики к новым условиям, считает Беляев.
"То есть будет какая-то стабилизация на цифрах, которые мы видим сейчас. Но в последующем, поскольку фундаментальные факторы не устранены, они будут продолжать действовать в сторону понижения курса рубля", — заявил экономист, подчеркнув, что подтверждением влияния фундаментальных факторов на курс рубля является его снижение по отношению сразу к трем основным валютам, на которые сейчас стоит обращать внимание, — доллару, евро и юаню.
Если в России не будет принято новых регулятивных мер, то монотонное снижение курса руля по отношению к доллару возобновится примерно через неделю, предположил Беляев.
"Тогда темы снижения курса рубля останутся такими же, какими были в течение последних пяти месяцев - где-то в районе одного-двух рублей в месяц. То есть к концу октября мы увидим курс в районе 98-99 рублей за доллар, а в ноябре - в районе 100 рублей за доллар и так далее", — заключил аналитик.
Курс рубля в начале торгов на Московской бирже 12 октября резко рос на фоне указа президента об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров. Курс доллара снижался на 2,68 рубля - до 97,52 рубля, о чем свидетельствуют данные торгов.