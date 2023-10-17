Поскольку речь идет о товаре, с одной стороны, повседневного спроса, с другой - неполезном, то любые меры, которые направлены на ограничение его потребления, приветствуются. Другой вопрос, что всегда нужно помнить о рисках, которые связаны с повышением цен на легальный алкоголь. Это нелегальный рынок, куда может перетечь потребитель. И здесь мы опять возвращаемся к вопросу о контрольных мероприятиях на этом рынке, которые сейчас сильно ограничены из-за моратория. Очевидно, что повышение МРЦ необходимо увязывать с возвращением проверок. Кроме того, де-факто существует широкий нелегальный канал - это интернет-продажи алкоголя. И здесь тоже нужно говорить о легализации и жестком регулировании данного сегмента, потому что иначе потребитель будет просто находиться в этой "серой зоне", где он по сути не защищен, где качество продукции не гарантировано и прочее. Все это нужно увязывать в один пакет мер, чтобы не было перетока потребителей на нелегальный рынок.

Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"