Эксперты оценили планы повысить в России минимальную цену на водку
В России со следующего года могут повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и бренди. Эксперты по просьбе Рамблера прокомментировали соответствующие планы властей.
Минфин ранее предложил установить новые МРЦ на водку, бренди и коньяк с начала 2024 года. Так, минимальную розничную цену бутылки водки 0,5 литра предлагается повысить до 299 рублей (с 281 рубля в этом году), бренди - до 403 рубля (сейчас 375 рублей), коньяка - 556 рублей за 0,5 литра (с 517 рублей). Кроме того, впервые предполагается установить минимальную цену на ром в рознице - 403 рубля за 0,5 литра.
Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин отметил, что инициатива связана с повышением ставок акцизов со следующего года, а также с ростом издержек производителей крепкого алкоголя.
Для покупателей цена вырастет в любом случае - вне зависимости от того, будут ли установлены новые МРЦ или нет. Минимальные розничные цены предназначены для надзорных органов. Если магазин продает алкогольную продукцию, на которую установлены МРЦ - водку, шампанское, бренди, коньяк, то при нарушении этих минимальных цен он может быть лишен лицензии во внесудебном порядке. То есть данная мера нацелена на то, чтобы осечь нелегальную продукцию, которая производится и реализуется без уплаты налогов и создает на рынке нездоровую конкуренцию.Павел ШапкинПредседатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики
С развитием системы ЕГАИС [Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции], охватывающей в настоящее время практически всю розницу, минимальные розничные цены на алкоголь уже не имеют того значения, которое имели 10 -15 лет назад, подчеркнул Шапкин.
"Тем не менее они позволяют создать легальным производителями справедливые условия, чтобы не было тех цен, которые бы не позволяли им нормально конкурировать и фактически загоняли бы весь сектор в тень. Если в низком ценовом сегменте, где наблюдается жесткая конкуренция, появляется продукция, стоимость которой ниже, чем у конкурентов, то это приводит к перераспределению рынка. Чтобы этого не было, чтобы легальные производители могли обеспечить себе нормы рентабельности, происходит повышение МРЦ", — добавил эксперт, отметив, что повышение МРЦ на крепкий алкоголь не отразится на стоимости этой продукции в среднем и верхнем ценовых сегментах.
Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов, комментируя планы Минфина, заявил о необходимости учитывать риски, связанные с повышением цен на легальный алкоголь.
Поскольку речь идет о товаре, с одной стороны, повседневного спроса, с другой - неполезном, то любые меры, которые направлены на ограничение его потребления, приветствуются. Другой вопрос, что всегда нужно помнить о рисках, которые связаны с повышением цен на легальный алкоголь. Это нелегальный рынок, куда может перетечь потребитель. И здесь мы опять возвращаемся к вопросу о контрольных мероприятиях на этом рынке, которые сейчас сильно ограничены из-за моратория. Очевидно, что повышение МРЦ необходимо увязывать с возвращением проверок. Кроме того, де-факто существует широкий нелегальный канал - это интернет-продажи алкоголя. И здесь тоже нужно говорить о легализации и жестком регулировании данного сегмента, потому что иначе потребитель будет просто находиться в этой "серой зоне", где он по сути не защищен, где качество продукции не гарантировано и прочее. Все это нужно увязывать в один пакет мер, чтобы не было перетока потребителей на нелегальный рынок.Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"
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