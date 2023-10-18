"Потому что главным источником денег для экономики являются не банковские кредиты, а бюджетное финансирование, которое никуда не делось и остается значительным. То есть на самом деле "игра в ставку" - это достаточно бессмысленная игра, потому что главный источник денег - это бюджет и его экстраординарные расходы на оборону, на новые территории, на различные инфраструктурные проекты и так далее. По большому счету, если бы не было этих сверхрасходов, то ставка, может быть, и сыграла бы. Но так как она не является важным фактором наполнения рынка деньгами - будем иметь не только высокую ставку и высокую инфляцию, но одновременно с этим и достаточно высокий экономический рост. Параллельные реальности будут сосуществовать", — сказал Зубец, выразив мнение, что до конца года сохранится текущий уровень ключевой ставки.