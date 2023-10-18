Экономист Зубец дал прогноз по ключевой ставке ЦБ
Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером поделился ожиданиями насчет ключевой ставки. Специалист выразил мнение, что на заседании Совета директоров ЦБ 27 октября она будет сохранена на текущем уровне в 13% годовых.
Думаю, что ставка будет сохранена, потому что инфляция точно выше таргета в 4 процента. И некое, может быть, воображаемое, но раскручивание инфляции, которое сейчас разгоняют российские чиновники финансового блока, будет основанием для сохранения ставки на прежнем уровне. Это с одной стороны. С другой стороны, как это было с валютой - могут вмешаться старшие товарищи, которые скажут, что такая ставка неприемлема и ее надо понижать. Такое тоже возможно. Однако в качестве базового сценария мы рассматриваем сохранение ставки на прежнем уровне.Алексей ЗубецДиректор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России
Повышение ставки "до запредельных размеров" не привело к серьезному торможению российской экономики, подчеркнул эксперт.
"Потому что главным источником денег для экономики являются не банковские кредиты, а бюджетное финансирование, которое никуда не делось и остается значительным. То есть на самом деле "игра в ставку" - это достаточно бессмысленная игра, потому что главный источник денег - это бюджет и его экстраординарные расходы на оборону, на новые территории, на различные инфраструктурные проекты и так далее. По большому счету, если бы не было этих сверхрасходов, то ставка, может быть, и сыграла бы. Но так как она не является важным фактором наполнения рынка деньгами - будем иметь не только высокую ставку и высокую инфляцию, но одновременно с этим и достаточно высокий экономический рост. Параллельные реальности будут сосуществовать", — сказал Зубец, выразив мнение, что до конца года сохранится текущий уровень ключевой ставки.
Вместе с тем специалист прокомментировал сообщения о том, что российские банки увеличили заимствования у ЦБ в ожидании роста ключевой ставки в октябре.
"Да, есть такие разговоры, но в любом случае, если и произойдет рост ключевой ставки, то он не будет слишком большим. В ЦБ могут добавить один процентный пункт - и то вряд ли. С учетом крайне негативного отношения бизнеса к высокой ставке, полагаю, они дважды подумают, прежде чем ее повышать. А если говорить о том, что банки стали брать деньги у ЦБ, то это не совсем понятно, поскольку спрос на розничные кредиты среди населения падает. Кого и что они будут финансировать? Если только крупный бизнес в рамках каких-то госпрограмм? Население, малый и средний бизнес сейчас берут намного меньше кредитов, чем раньше. И это в общем понятно, исходя из высокой ставки", — заключил экономист.
В Минфине РФ ранее заявили, что расходы бюджета РФ на обслуживание госдолга страны и льготных кредитных программ из-за роста ключевой ставки на 1 п.п. могут составить 200 млрд рублей.