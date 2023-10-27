Экономист связал решение ЦБ по ставке с ситуацией на рынках кредитования и недвижимости
Экономист Василий Колташов в разговоре с Рамблером прокомментировал решение совета директоров Банка России повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15,00% годовых. Эксперт связал его с ситуацией на рынках кредитования и недвижимости, где, по его словам, необходимо попытаться плавно рассосать некоторые кризисные проявления.
Никакого влияния на курс рубля повышение ставки не окажет, подчеркнул собеседник.
Это решение, которое касается другой области. При этом будут говорить, что оно должно укрепить рубль, но это не так. Думаю, что рубль все-таки будет укрепляться, но только потому, что президент подписал указ об обязательной продаже валютной выручки некоторыми компаниями-экспортерами в течение полугода. Они будут ее потихонечку продавать, укрепляя рубль. Поэтому ставка Банка России в 15 процентов - это не про рубль, это про остужение кредитного рынка.Василий КолташовРуководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества
В России в последнее время значительно увеличилось число неплательщиков по банковским кредитам, отметил эксперт.
"Их число превышает 14 миллионов человек. При этом в связи с девальвацией рубля сильно увеличилось напряжение в домашних хозяйствах, где платят по ипотечным кредитам. Кроме того, избыточно развилось использование кредитных карточек - граждане пользуются ими не в консервативной манере, покрывая необходимые и особенные расходы, а просто для того, чтобы потреблять больше, чем зарабатывают. Это опасная тенденция, поэтому кредиты нужно сделать дороже", — объяснил специалист.
Еще одной целью повышения ключевой ставки ЦБ эксперт назвал охлаждение рынка недвижимости.
"На этом рынке за период относительно невысокой стоимости кредитов сильно выросли цены. И эти цены являются проблемой для всей экономики, потому что дороговизна недвижимости, которая быстро возникает, но очень долго рассасывается, способна вредить развитию реального сектора. Это касается и объектов недвижимости экономического характера, и жилья. Дорогое жилье избыточно поднимает уровень необходимой заработной платы, возникают разрывы между реальной зарплатой и необходимой. Поэтому повышение ключевой ставки должно создать паузу и на рынке кредитования, и на рынке недвижимости, чтобы подрассосались накопившиеся долги, чтобы люди имели возможность копить, понесли деньги в банки и получали доходы от депозитов. Эти изменения в последнее время следуют за каждым этапом повышения ставки Банком России", — отметил эксперт.
Повышение ключевой ставки сразу на 200 базисных пунктов Колташов назвал ожидаемым.
"Такой уровень ставки побуждает активнее накапливать средства и медленнее покупать недвижимость. На этом рынке наряду с высокими ценами сложилась ситуация перепроизводства, избыточного предложения. То есть цены высокие, предложение большое, а своих денег у людей для первоначально взноса нет. Они не копятся", — заявил экономист.
На ситуации с инфляцией в России, по словам эксперта, повышение ставки не отразится.
"Конечно, она [высокая ставка] в целом притормаживает экономическую активность, но экономическая активность в своей основе не обязательно должна иметь кредиты. Все разговоры о том, что ставка против инфляции, против слабого рубля, в пользу бедных. Ограничит инфляцию и укрепит рубль только увеличение предложения иностранной валюты. А ставка ЦБ может расти хоть до Луны, но на инфляцию она не повлияет. На инфляцию влияет только ставка Федеральной резервной системы США и в совокупности с ней ставки Банка Англии и Европейского центрального банка", — сказал он.
Колташов выразил мнение, что в ближайшей перспективе снижения уровня ключевой ставки ЦБ не произойдет.
"Думаю, что ставку оставят на текущем уровне и объявят на широкую публику, что она работает, что инфляция замедлилась. И это вызовет усмешки у специалистов. Инфляция действительно должна замедлиться, если укрепляется рубль. А если мы сейчас уйдем к курсу в районе 90 рублей за доллар, то инфляция будет замедляться, но она все равно будет оставаться. Почему ставка, собственно, должна влиять на инфляцию? На этот вопрос никто не ответит. Это просто один из догматов американской экономической религии, который не имеет отношения к реальной жизни. Если валюта есть на рынке, если она поступает на Московскую межбанковскую валютную биржу, то рубль укрепляется, а инфляция отступает. Если валюта не поступает, то рубль падает, а инфляция галопируется", — сказал экономист, допустив вместе с тем повышение ключевой ставки до 16-17 процентов годовых на следующих заседаниях ЦБ.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на фоне повышения уровня ключевой ставки сделала ряд заявлений.