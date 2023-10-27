"Думаю, что ставку оставят на текущем уровне и объявят на широкую публику, что она работает, что инфляция замедлилась. И это вызовет усмешки у специалистов. Инфляция действительно должна замедлиться, если укрепляется рубль. А если мы сейчас уйдем к курсу в районе 90 рублей за доллар, то инфляция будет замедляться, но она все равно будет оставаться. Почему ставка, собственно, должна влиять на инфляцию? На этот вопрос никто не ответит. Это просто один из догматов американской экономической религии, который не имеет отношения к реальной жизни. Если валюта есть на рынке, если она поступает на Московскую межбанковскую валютную биржу, то рубль укрепляется, а инфляция отступает. Если валюта не поступает, то рубль падает, а инфляция галопируется", — сказал экономист, допустив вместе с тем повышение ключевой ставки до 16-17 процентов годовых на следующих заседаниях ЦБ.