Эксперт спрогнозировал возможную ключевую ставку в 2024 году

«По нашей оценке, это следует из нового прогноза по средней ключевой ставке на 2024 год 12,5-14,5%. Это может означать ставку на конец года 10-13%. В соответствии с базовым прогнозом Центрального банка, темпы роста кредитования в будущем году сократятся с 17-20 до 5-10%», — добавила эксперт.