Цены на пшеницу из РФ выросли после шторма в Черном море

В ноябре стоимость российской пшеницы выросла из-за приостановки отгрузок из-за штормовой погоды в конце прошлого месяца в Черном море, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет Центра ценовых индексов «Газпромбанка».

Тогда в акватории и на подходах к портам было ограничено судоходство. Кроме того, была приостановлена перевалка зерна в порту Новороссийск. За ноябрь пшеница подорожала на $9, до $239 за тонну. Аналитики не исключают развитие тренда в связи с осложнением сева озимой пшеницы в Европейском союзе и ухудшением прогноза урожая в Австралии.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько оценивает стоимость российской пшеницы на FOB в $236 за тонну при поставках в середине января — феврале 2024 года.

Вице-президент, начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко заявила, что имеются основания для дальнейшего роста мировых цен на российскую пшеницу. Крупнейшие страны—экспортеры пшеницы, за исключением РФ, не имеют больших запасов, прогнозы урожая в Австралии ухудшаются, а Аргентина не продает зерно в ожидании отмены всех экспортных ограничений.