Раскрыто, что случится с рублем в ближайшие 10 дней

Слабость российской национальной валюты в последние дни связана с завершением налогового периода, сообщает «Прайм» со ссылкой на главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

Также, по его словам, давление на рубль оказывает рост бюджетных расходов и повышение спроса на валюту. Ситуация может выпрямиться во второй половине декабря. Также декабрь традиционно является слабым месяцем для рубля, так как на этот месяц приходятся самые большие в году бюджетные расходы — в результате предложение рублей на рынке возрастает, часть из них идет на закупку импорта, а часть напрямую на закупку валюты.

Также среди прочих негативных факторов для национальной валюты эксперт указал на ускорение инфляции и сохраняющийся отток капитала из России со стороны физических и юридических лиц, который может усилиться в конце года. Некоторые граждане поедут в отпуск за границу на новогодние праздники, что также будет увеличивать спрос на валюту в декабре. В конце года ряд участников рынка может активизировать покупку валюты, чтобы «пересидеть» в ней длинные новогодние праздники.

Позитивным моментом для рубля остается указ об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров. Васильев не исключил, что рубль в декабре останется в диапазоне 90-95 за доллар, 97-103 за евро и 12,6-13,3 за юань. При этом возвращение рубля к отметке 100 за доллар в ближайшие месяцы не ожидается.

Небольшое укрепление рубля возможно во второй половине декабря. Поддержку ему окажут возможное повышение ключевой ставки Центробанка России до 16-17 процентов. Высокие ставки снизят спрос, в том числе, на импорт и усилят привлекательность рублевых сбережений.