Эксперт оценил последствия закона о запрете российского газа в ЕС

Эксперт заявил, что запрет российского газа не даст значительного эффекта
Гендиректор «Рексофт Консалтинга» Андрей Скорочкин заявил, что европейский законопроект о запрете российского газа вряд ли даст значительный эффект. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно законопроекту, страны Евросоюза смогут самостоятельно останавливать импорт российского газа. По мнению Скорочкина, сокращение объёмов поставок газа из России в Европу маловероятно.
«В целом представляется, что все возможные ограничения уже были введены и, на мой взгляд, нет оснований ожидать радикального эффекта. Вопрос компенсаций в данном случае лежит в плоскости политики и регулируется соответствующими процессами, а не бизнес-логикой», — заявил он.
В свою очередь, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин добавил, что в данный момент в Европу поставляется приблизительно 23 миллиарда кубометров газа в год. «В текущей ситуации возможно ровным счетом все», — добавил он.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Россию вытесняют с газового рынка Европы.