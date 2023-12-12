Обращаю внимание на то, что в тексте принятого в Палате представителей законопроекта, который при этом еще не прошел через Сенат и президента США, отдельным пунктом значится возможность исключений. Американские госорганы могут давать исключения по закупке обогащенного урана из России, и в документе приведены максимальные объемы таких исключений. Так вот они в точности совпадают с действующими квотами "Росатома". То есть американцы могут продолжать покупать у России обогащенный уран в тех же объемах, что и раньше, но при этом еще добавятся дополнительные подписи от Госдепа. Правительство каждый раз будет должно одобрять сделку - вот и все. Тут еще встает вопрос о том, как все это будет сделано. Ведь ранее были заключены длительные контракты, и не исключено, что будет достаточно получить по одной подписи на весь контракт - и вперед.

Александр Уваров Специалист по атомной энергетике, директор АНО "Атоминфо-центр"