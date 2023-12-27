Голикова рассказала об отсутствии дефицита иностранных рабочих

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране не наблюдается дефицит иностранной рабочей силы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Голикова сделала во время пресс-конференции по итогам заседания Госсовета. Отвечая на вопрос о том, насколько серьёзен в России дефицит иностранной рабочей силы, вице-премьер ответила, что такая проблема вовсе отсутствует.