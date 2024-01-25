Орешкин поддержал продление обязательной продажи валютной выручки экспортерам
Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил журналистам, что поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами.
"Вы знаете, что в соотвествии с указом президента расширены полномочия Росфинмониторинга. Информация из компаний поступает, и, очевидно, принятие этого решения привело к тому, что излишняя волатильность из операций компаний ушла. То, на что изначально был расчет", - сказал Орешкин, отвечая на вопрос "Российской газеты".
Он подчеркнул, что мера показала свою эффективность.
"Я со своей стороны буду поддерживать продление", - заключил он.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство положительно оценивает эффективность введенного в октябре 2023 года президентом требования об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами и предлагает продлить эти меры.