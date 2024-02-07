Для меня здесь самое негативное то, что китайские банки оказались не такими самостоятельными, какими они себя позиционировали. Они все-таки поддались нажиму Соединенных Штатов, опасаясь введения вторичных санкций при расчетах с нами. Говоря об отказе Chouzhou Commercial Bank от проведения расчетов, следует отметить, что тут появился новый качественный момент. Дело в том, что в банке не только отказались использовать систему SWIFT, Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) и им подобные – те, где расчеты происходят посредствам передачи соответствующих команд и финансовых сообщений от одного банка другому, но и отказались от использования китайской системы CIPS (Cross-border Interbank Payment System). В отличие от SWIFT и СПФС, CIPS – это система, которая осуществляет биллинговые расчеты, те есть производит взаимный зачет требований одной стороны по отношению к другой. То есть это именно платежная система. Однако теперь в банке опасаются применять и ее, хотя это чисто китайская разработка, и это серьезная вещь.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук