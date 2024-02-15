Эксперт прокомментировал идею о штрафах за бесплатную раздачу просроченных продуктов
Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов прокомментировал предложение ввести в России штрафы за раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности.
Депутаты от «Единой России» ранее подготовили проект закона, согласно которому предполагается ввести ответственность за раздачу просроченных продуктов. Об этом сообщило издание «Известия». Речь идет об организациях (НКО и фондах), которые занимаются благотворительной деятельностью и безвозмездно передают гражданам продукты питания с истекшим сроком годности. По мнению авторов законопроекта, инициатива позволит минимизировать «риски распределения небезопасной продукции (к примеру, пищевых продуктов с истекшим сроком годности) адресатам». Документ внесут в Госдуму в ближайшее время.
Идея о введении ответственности за передачу на благотворительность именно просроченной продукции появилась вместе с предложением передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность, а не утилизировать их. Все это было оформлено в виде единого пакета документов. Здесь, с одной стороны, торговым сетям разрешат предавать на благотворительность продуты надлежащего качества в пределах установленного срока годности, когда эти сроки истекают, но, с другой стороны, чтобы не было злоупотреблений, чтобы не было желания передать на благотворительность уже испортившиеся продукты с истекшим сроком годности и при этом уменьшить свою налогооблагаемую базу, вводятся достаточно жесткие меры ответственности. И это правильная мера, это тот необходимый минимум, который нужно обеспечивать.Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"
Эксперт подчеркнул, что процесс передачи продуктов на благотворительность в России пока не до конца легализован – соответствующий закон еще не вступил в силу.
В соответствии с подготовленными депутатами изменениями в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, за соответствующие нарушения должностные лица будут штрафоваться на сумму от 10 до 20 тыс. рублей, предприниматели без образования юридического лица — от 20 до 30 тыс., юридические лица — от 100 до 300 тыс. рублей. По словам специалиста, подобные штрафные санкции являются адекватными.
«Сейчас размер штрафных санкций за продажу просроченной продукции в магазинах ровно такой же. И здесь продажа «просрочки» не должна ничем отличаться от передачи ее на благотворительность. И то, и другое – это общественно опасные деяния, связанные с риском для здоровья и даже для жизни потребителей. Сроки годности устанавливаются как раз для того, чтобы дать ориентиры по безопасному потреблению», - отметил собеседник Рамблера.
На решение проблемы с продажей российскими торговыми сетями просроченных продуктов направлено введение системы цифровой маркировки товаров, добавил специалист.
«Проблема «просрочки» на сегодняшний день стоит достаточно остро - она входит в топ-з нарушений во всех торговых сетях. И, как показывает практика, решить эту проблему классическими методами не удается, поэтому государство вводит новые меры. В частности, речь идет о системе цифровой маркировки товаров, в которой изначально заложен функционал блокировки просроченной продукции на кассах. Эта система позволит решить проблему именно на технологическом уровне. Маркировке уже подлежит молочная продукция, вода, вместе с тем в этом году должно вступить в силу постановление правительства, которое обяжет все торговые сети применять систему блокировки «просрочки» на кассах. То есть даже если продавец не уберет просроченный товар с полки, то потребителю просто не продадут такой товар – попытка пробить его на кассе будет заблокирована. На наш взгляд, введение системы цифровой маркировки и ее расширение на другие товары позволит победить такой бич торговых сетей, как наличие «просрочки» на полках», - заключил глава организации.
Ранее в России стартовал эксперимент по маркировке консервов.