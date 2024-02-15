Аналитики оценили перспективы транзита российского газа через Украину

Аналитики прокомментировали перспективы транзита российского газа через Украину
Аналитики прокомментировали дальнейшие перспективы транзита газа из России через территорию Украины. Об этом сообщает «RT на русском».
В источнике опросили несколько экспертов о словах комиссара Евросоюза по энергетике Кадри Симсон. Ранее она заявила про отсутствие у Евросоюза заинтересованности в продлении договора о транзите российского газа в Европу. Как заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, для окончательных выводов по этому вопросу необходимо услышать мнение других государств.
«Необходимо, чтобы страны, получающие сегодня российский газ через территорию Украины, несмотря на продолжение военных действий, сказали, что они в этом не заинтересованы. Если они скажут, наверное, транзит прекратится. Если же они скажут, что их интересует продолжение прокачки российского газа, чтобы они могли его получать, тогда европейским чиновникам придётся скорректировать свою позицию», — заявил он.
При этом эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что настоящая цель Кадри Симсон — показать свой антироссийский настрой. Именно по этой причине, как утверждает эксперт, и появляются подобные заявления.
«Европейские компании в ужасе от всего происходящего: и так у них нет возможности в полной мере получать газ, потому что никак невозможно доставить его», — считает Юшков.
Ранее комиссар Евросоюза по энергетике Кадри Симсон заявила, что альянс не планирует продлевать соглашение о транспортировке российского газа в Европу через Украину.