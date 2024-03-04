БРИКС рассмотрит предложение Ирана о создании аналога SWIFT

Замглавы центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими заявил, что БРИКС включило в повестку предложение иранского банка о создании собственной системы обмена финансовыми данными, которая стала бы заменой системы SWIFT. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иранское госагентство IRNA.

Отмечается, что новую систему собираются использовать только в рамках членства в БРИКС, а также организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. По словам Карими, создание такой системы необходимо членам БРИКС, поскольку они являются «экономически развивающимися державами».

«Предложения Центрального банка Ирана о создании системы обмена финансовыми сообщениями между членами организации (аналогично SWIFT), борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (аналогично ФАТФ) и международных кредитно-рейтинговых институтов для участников БРИКС были приняты организацией на повестку дня», — заявил он.