FATF готова вывести Турцию из серого списка

Турция реализовала план действий Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF, FATF), необходимый для ее исключения из серого списка организации. Как заявил газете Ekonomim председатель FATF Раджа Кумар, для окончательного решения об исключении страны из этого списка потребуется выездная проверка.

Кумар напомнил, что по итогам проверки 2019 года FATF выявила существенные недостатки в мерах Турции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В связи с этим было принято решение дать Анкаре время исправить упущения. В 2021 году организация повторно провела инспекцию, но выявила, что, несмотря на определенный прогресс, остались серьезные недостатки, которые угрожали целостности международной финансовой системы. Тогда же FATF добавила Турцию в серый список, который предполагает усиленный мониторинг со стороны организации.

"На ассамблее FATF в феврале текущего года участники констатировали, что Турция завершила реализацию плана действий. Но для подтверждения этого прогресса нужно до июня провести выездную проверку. Группа наших экспертов проведет инспекцию и представит результаты на июньской генассамблее", - сказал Кумар.

В числе мер, принятых Анкарой, он отметил укрепление системы аудита организаций и финансовых потоков для выявления рисков отмывания денег и иных противоправных действий или злоупотреблений, а также введение эффективного риск-ориентированного подхода к аудиту.

FATF основана в 1989 году и является межправительственной организацией, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Турция присоединилась к ней в 1991 году.