Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг согласовали позицию по криптовалютам

Министерство финансов, Росфинмониторинг и Банк России выработали единый подход к регулированию рынка криптовалют с помощью экономических стимулов. Об этом заявил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев, передает РБК.

По его словам, потребность в урегулировании с каждым годом растет, и в оценке налоговой эффективности заинтересованы как государство, так и участники рынка.

Минфин выступает за конструктивное и экономически эффективное регулирование, а не за полный запрет криптовалют. Вместе с Банком России и органами мониторинга ведомство разработало законопроект о майнинге криптовалют, который установит правила игры на рынке.

В законопроекте будет предусмотрен учет добычи криптовалют, а также отдельное регулирование вопросов отчуждения криптовалюты, полученной в результате майнинга.

Представитель Минфина выразил надежду, что уже в эту сессию Госдума сможет рассмотреть законопроект о регулировании криптовалют.