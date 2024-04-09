В США повысили прогноз на цену нефти Brent в 2024 году

Согласно отчету Управления энергетической информации Минэнерго США, прогноз на цену нефти марки Brent в 2024 году был повышен на 1%. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, ожидаемая стоимость составляет 88,55 долларов за баррель. Ранее этот показатель равнялся 87 долларам. При этом цена Brent в следующем году также повысилась до уровня в 86,98 долларов за баррель — предыдущий прогноз равнялся 84,8 долларам.

Как объяснили в американском ведомстве, нефтяные котировки продолжили рост уже третий месяц подряд. Это происходит на фоне нестабильной геополитической ситуации, а также с атаками на коммерческие суда в Красном море. Помимо этого, рост цен вызван продлением странами ОПЕК+ добровольных сокращений добычи нефти.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на нефть до 100 долларов за баррель.