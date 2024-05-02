ЦБ призвал банки усилить контроль за покупкой драгоценных металлов

Банк России впервые дал методические рекомендации банкам, призывающие мониторить операции клиентов для выявления незаконных финансовых операций в сфере оборота драгметаллов. В документе, опубликованном 27 апреля, ЦБ призывает регулярно следить за розничными клиентами, стабильно покупающими драгоценные металлы в слитках как за наличный, так и безналичный расчет, при условии, что такие операции носят однонаправленный характер, т.е. не продаются или продаются в значительно меньшем объеме, чем покупаются. В части корпоративных клиентов упоминаются лишь нерезиденты.

Особое внимание следует уделять операциям юридических лиц, которые соответствуют ряду критериев: регулярное внесение наличных средств на банковский счет, последующее расходование средств на покупку драгоценных металлов в слитках, объем внесенных средств превышает 10 млн рублей в месяц. Также стоит обратить внимание на операции физических лиц и юридических лиц-нерезидентов, когда приобретаемые слитки не хранятся в банке или хранятся лишь недолго. Банкам необходимо учитывать и краткий промежуток времени между поступлением денег на счет и их использованием на покупку.

Согласно Национальной оценке рисков легализации преступных доходов от 2022 года Росфинмониторинга, риски использования драгметаллов как инструмента для отмывания сохраняются, пишет «Коммерсантъ».

«В конце марта 2024 года Минфином внесен законопроект о введении дополнительного контроля за инвестиционными драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов и обработанными природными алмазами, а также вводится обязанность по информированию Росфинмониторинга о таких операциях»,— уточнили там.

Россияне купили 95 тонн золота в слитках в 2023 году, сообщал замминистр финансов Алексей Моисеев. Спрос остается высоким — в 2022 году граждане купили почти 100 тонн золота в слитках. По опасениям замминистра, граждане могли вывозить золото из страны «в карманах», чтобы обойти «курсовую» пошлину. Минфин даже предложил ограничить его объемы экспорта, однако решение, по его словам, еще не принято.

«Мы продолжаем следить за тем, что происходит: было ли это каким-то разовым или это действительно новый тренд», — сказал Моисеев.

В ноябре 2023 года Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с предложением ввести ограничение на экспорт золота физическими лицами. Замминистра отметил, что бюджет России от нелегального оборота золота несет колоссальный ущерб. Ежегодно в незаконный оборот поступает 5-6 тонн золота.