Экономист оценил вероятность роста цен на товары из Китая

Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о росте тарифов на грузоперевозки из Китая в Россию и Белоруссию, а также оценил вероятность роста цен на китайские товары в результате соответствующих изменений.

Ранее логистический портал Infotrans Media Belarus сообщил, что Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные поставки в Россию и Белоруссию, а также ставки морских фрахтов. В публикации рост цен объясняется уменьшением количества свободных контейнеров в Китае, а также пробками, возникшими на границах. В зависимости от станции назначения на 500-800 долларов выросли цены на железнодорожные поставки, а плата за перевозку морским путем поднялась на 800-1500 долларов в зависимости от порта отправления.

Эксперт подчеркнул, что за последние месяцы индекс фрахта контейнеров значительно вырос.

Все происходящее – это не более чем управление логистикой. Если фрахт контейнеров стоит дорого, если на них высокий спрос, то тарифы повышаются. Здесь не надо искать политику и думать, что китайцы сделали нам какую-то бяку. Рост тарифов связан с рыночными условиями фрахта контейнеров, с их нехваткой на рынке. Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России

Увеличение Китаем тарифов на грузоперевозки в Россию существенным образом не отразится на стоимости китайских товаров в России, добавил эксперт.

«Стоимость перевозки, стоимость фрахта – это лишь малая часть от стоимости товара. Да, цена [на продукцию из Китая в России] может вырасти на несколько процентов. Но при этом надо понимать, что основная часть стоимости китайских товаров формируется не в Китае, а в России. К примеру, когда к нам приходят оптовые поставки китайского товара, себестоимость которого составляет 100 долларов, то у нас он продается по цене 500 долларов. И вот эта накрутка в 400 долларов – это стоимость перевозок товара по стране, это стоимость издержек оптовых продавцов, это стоимость издержек розницы – зарплаты, бензин и так далее. Там масса всего. Таким образом, себестоимость у дешевых китайских товаров – менее трети из того, что мы видим на ценниках на полках магазинов, а все остальное формируется в России. При этом у дорогих товаров соответствующая надбавка поменьше, в России формируется порядка 50% их стоимости, и еще 50% - за ее пределами. И вот из этих 50%, которые формируются за пределами России, фрахт и перевозка – это незначительная часть. Поэтому если фрахт и перевозка увеличатся на 20%, то в общей цене товара это будет практически незаметно», - рассказал Зубец.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй ранее заявил, что Москва и Пекин совместно ищут решение проблемы с торговыми расчетами, которая возникла из-за санкций США