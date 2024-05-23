Назван главный покупатель российского газа в ЕС

Италия стала главным покупателем российского газа среди стран Евросоюза, нарастив закупки топлива в марте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статслужбы.

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Уточняется, что за месяц Италия увеличила закупки в 2,6 раза до 238,5 миллиона евро. Это стало максимальным показателем с февраля 2023 года. Вторым основным покупателем российского газа стала Испания (196 миллионов евро). В топ-3 стран по закупкам топлива из России также вошла Венгрия (174 миллиона евро).

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Как отмечает агентство, поставки российского газа в ЕС в марте выросли на 2,3 процента до 1,14 миллиарда евро, из них 602,6 миллиона пришлось на трубопроводный газ, 539 миллионов — на сжиженный природный газ.

Ранее стало известно, что Россия оказалась на втором месте среди крупнейших поставщиков сырья в Испанию. Первую строчку занял Алжир.