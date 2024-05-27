В России заявили о проблемах с работой карт «Мир» в Узбекистане

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о наличии в Узбекистане определенных проблем с работой российской платежной системы «Мир». В беседе с «Известиями» он отметил, что в настоящее время Россия ищет альтернативные системы расчета.

Глава Минфина подчеркнул, что этот вопрос поднимали на представлении делегации в рамках переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Проблемы с работой российской платежной системы связаны с ограничениями Запада, введенными в отношении России, сообщил министр, отметив, что для банков Узбекистана есть определенные риски в текущих условиях. Однако, как уточнил он, заниматься решением данной проблемы необходимо.

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Россия рассчитывает найти решения для более удобных расчетов граждан РФ в Узбекистане, рассказал журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Коллегам предлагаем активней заниматься в этом направлении. Рассчитываем, что будут найдены решения, которые будут более удобные для наших граждан, пребывающих в Узбекистане", - сказал он.

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новость от 1 апреля

Большинство банков Армении прекратили работать с картами российской платежной системы «МИР» из-за «беспрецедентного давления» со стороны США. Так решение финансовых организаций прекратить обслуживание карт объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

«Этому есть другие объяснения, неоднократно говорили, что страны сталкиваются с беспрецедентным давлением. Компании, банки принимают меры. Это не значит, что мы не продолжаем с нашими армянскими друзьями работу по хеджированию наших собственных рисков и по исправлению ситуации», — заявил представитель Кремля.

Банки Армении прекратили обслуживать карты российской платежной системы «Мир» с 30 марта. Исключением стал только «ВТБ Армения», у которого в стране 53 отделения и более 190 банкоматов. Держателям карт доступны снятие наличных в банкоматах и оплата услуг в онлайн-банке.

Центральный банк Армении пояснил, что коммерческие организации сами решают, с какими платежными системами им сотрудничать, делая это в том числе с учетом рисков, связанных с санкциями. Однако регулятор призвал банки надлежащим образом информировать своих клиентов в случае изменения ситуации с условиями их обслуживания.

23 февраля Минфин США включил в новый пакет санкций ряд российских банков и Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт «Мир». Кроме того, под рестрикции Штатов попали ряд российских банков. В частности, «Авангард», «Ростфинансбанк», «Челиндбанк», «Быстробанк», «Датабанк», «Модульбанк».

новость от 3 апреля

Все банки Киргизии приняли решение о прекращении обслуживания российских карт «Мир». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя межбанковского процессингового центра (МПЦ) республики.

Подчеркивается, что мера принята из-за риска вторичных санкций. Она вступила в силу с 3 апреля.

Как отмечается, пользователям с 12.00 (9.00 мск) стали недоступны обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах), переводы с карты на карту и интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий.

Как уточняется, возможность переводов между банками РФ и Киргизии после отключения карт «Мир» останется.

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Обслуживание карт российской платежной системы «Мир» в Киргизии прекращено временно, а пойти на такой шаг пришлось под давлением латвийской компании, которая обслуживает межбанковский процессинговый центр страны. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров, передает ТАСС.

По его словам, у республики есть «ряд механизмов и мероприятий» по этому вопросу, но решения пока нельзя озвучивать. Сроки, когда эти решения могут быть задействованы, Жапаров также не назвал.

В письме латвийской компании говорилось, что оператор национальной платежной системы Киргизии «Элкарт» должен приостановить взаимодействие с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), оператором карт «Мир».

Требование будет выполнено с 5 апреля. До этого, с 30 марта, от обслуживания карт «Мир» отказались почти все банки Армении, за исключением «ВТБ Армения».

В НСПК указали, что не могут повлиять на решение финансовых организаций за рубежом, поскольку те вправе оценивать риски самостоятельно. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва в сотрудничестве с партнерами пытается выработать алгоритмы, которые позволят продолжить работу в условиях неприкрытого давления и угроз со стороны США.

новость от 2 апреля

Центральный банк прорабатывает вопрос о расширении сети российских банкоматов в странах, где отказались от российской карты "МИР". Об этом в Госдуме заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

© ЦБ РФ

"В ряде стран есть наши банки, и мы сейчас как раз прорабатываем вопрос, чтобы они в этих странах смогли расширить свою банкоматную сеть", - сказала она.

Скоробогатова также сообщила, что к середине года Центральный банк с некоторыми банками запустит пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом.

новость от 15 апреля

В первом квартале 2024 года в России вырос спрос на карты платежной системы «Мир». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей банков.

Отмечается, что чаще всего карты оформляют граждане Китая. Пик подачи заявок пришелся на февраль.

По словам представителей банков, рост спроса связан с вступлением в силу осенью 2023 года закона об упрощенной выдаче карт «Мир» иностранцам. В список привилегированных стран вошли 25 государств.

Подчеркивается, что получение карт удаленно в данный момент не работает. Для их оформления иностранцам необходимо лично приехать в Россию, подписать договор, получить сим-карту и пополнить счет через банкомат.

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новость от 22 апреля

В Иране готовят к запуску пилотный проект по приему карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил «Известиям» торговый атташе посольства Тегерана в РФ Рахими Мохсен.

По его словам, сейчас идет работа над техническими деталями. Мохсен отметил, что на внедрение системы потребуется время.

Опрошенные газетой эксперты считают, что процесс запуска обслуживания карт «Мир» в Иране может занять от трех до шести месяцев. По их оценкам, пилотный проект может стартовать к концу лета — началу осени.

О договоренностях между Москвой и Тегераном наладить прием карт «Мир» в Иране сообщал в 2022 году замглавы МИД страны по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари. Сейчас российские карты принимают в Белоруссии, Таджикистане, Абхазии, Осетии, Венесуэле, во Вьетнаме и на Кубе.

новость от 24 мая

Странам СНГ нужно сформировать систему платежей и расчетов, которая не будет зависеть от внешней конъюнктуры. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с коллегами по Содружеству Независимых Государств.

"Необходимо наращивать взаимодействие в таможенной сфере, проводить согласованную антимонопольную политику, обеспечить справедливые условия конкуренции, широкое применение современных решений во всех отраслях. Перед нами стоят масштабные задачи развития транспортного комплекса, создания независимой от внешней конъюнктуры расчетно-платежной архитектуры", - сказал он.

Он отметил, что Москва считает ключевой задачей в СНГ углубление экономических связей, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности, а также промышленной кооперации, инноваций, цифровизации, логистики, экологии.