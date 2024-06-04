Путин рассказал о последствиях заморозков в регионах России

Президент России Владимир Путин заявил, что в регионах страны погибло более 1% урожая из-за весенних заморозков. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время совещания с членами правительства. В ходе заседания Путин задал вопрос о сельском хозяйстве министру Оксане Лут.

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«Несколько текущих вопросов, и один из них — это ход посевной кампании. У нас в 21 регионе России, к сожалению, прошли заморозки и погибло где-то чуть больше 1% урожая — примерно 1,2%», — заявил он.



Ранее ассоциация «Народный фермер» сообщила, что заморозки в регионах России могут привести к банкротству фермеров.