Экономист объяснил решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 16%
Доктор экономических наук Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал принятое 7 июня решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 16%.
В прошлом году инфляция в России составила 7,42% (уровень продовольственной инфляции был еще выше - 8,16%), а в этом году она составит где-то 9%. Соответственно, здесь возникают вопросы о том, как бороться с инфляцией. И в принципе один из способов такой борьбы – это повышение ключевой ставки. Но при этом сейчас всем совершенно понятно, что повышение ставки в РФ не станет инструментом в борьбе с инфляцией, поскольку деньги в экономику заливаются не через кредиты, а через бюджетные расходы. Поэтому ставку можно держать на уровне 16% или на уровне 50% - эффект будет один и тот же, то есть никакой. Сдержать инфляцию не получится. Сейчас она находится на уровне около 9%, и до конца года на нем же и останется, может быть, будет даже еще выше. При этом зарплаты в России растут и продолжат расти, скорее всего, в реальности мы получим рост зарплат на 5%. А основной проблемой российской экономики в настоящее время является нехватка рабочих рук, в особенности квалифицированных, что подтверждается опросами Росстата среди предпринимателей. Так что, судя по всему, наш уважаемый Центробанк решил, что лучше ничего не делать, чем делать и потом позориться. Ведь если в ЦБ подняли бы ставку, а потом ничего бы не произошло, инфляция осталась бы высокой, то возник бы вопрос: «Почему у вас ничего не получается?».Алексей ЗубецДиректор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук
По словам эксперта, в Центробанке делают ставку на то, что в ближайшие месяцы «инфляция сама пойдет вниз».
«А это действительно так – в конце лета или осенью цены пойдут вниз просто за счет того, что появятся сезонные продукты, например, овощи. За счет появления сезонных продуктов инфляция снижается каждую осень. Думаю, в ЦБ объясняют свое решение именно этим, но по факту надо понимать, что главной причиной сохранения уровня ключевой ставки является понимание того, что если ее поднять, то лучше не будет, поэтому лучше ее не трогать», - отметил Зубец.
В обозримой перспективе регулятор не пойдет на повышение уровня ставки, предположил специалист.
«Если в ЦБ сейчас не пошли на повышение ставки, то, думаю, не пойдут и в дальнейшем. Полаю, им объяснили, что это довольно бессмысленное занятие», - заключил собеседник.
В ЦБ ранее заявили, что годовая инфляция вернется к цели в 2025 году.