Минфин предложил разрешить торги цифровой валютой для ряда компаний из реестра бирж и торговых систем. Предполагается, что допуск к таким торгам сможет получить только ограниченный круг «особо квалифицированных» инвесторов, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с идеями министерства.

По его словам, такое предложение содержится в проекте отзыва правительства, которое подготовил Минфин в конце июня на депутатские законопроекты о майнинге криптовалют и о расчетах в цифровой валюте в рамках экспериментального правового режима.

Агентство отмечает, что критерии отнесения инвесторов к категории «особо квалифицированных» в проекте заключения правительства не приводятся.

Разработать механизм использования криптовалюты в международных расчетах поручил в конце 2022 года Минфину, ЦБ, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ премьер Михаил Мишустин. Сейчас в Госдуме находится законопроект, который наделяет ЦБ правом с 1 сентября 2024 года приступить к созданию экспериментальной площадки для использования криптовалют в международных расчетах.