В России можно будет майнить криптовалюту

Госдума России приняла законопроект, разрешающий майнинг криптовалют. Об этом сообщает РИА «Новости».

Закон вступает в силу с ноября 2024 года. Согласно тексту инициативы, майнить криптовалюту разрешается российским юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, которые были занесены в реестр Минцифры. При этом остальные россияне тоже могут заниматься майнингом, но только в установленных правительством лимитах энергопотребления.

Помимо этого, Госдума поддержала ряд поправок, затрагивающих майнинг криптовалюты. В частности, из документа исключили запрет на организацию обращения цифровой валюты в России, однако был введен запрет на рекламу криптовалют и предложение их неограниченному кругу лиц. Кроме того, майнинг запрещается тем индивидуальным предпринимателям, которые имеют непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, против госвласти, умышленные преступления средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие преступления. Аналогичный запрет касается физических лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов.

Прочие требования к деятельности майнеров могут устанавливаться кабмином, включая запрет на отдельных территориях. При этом нарушение запретов могут повлечь за собой «уменьшение максимальной присоединенной мощности вплоть до полного отсоединения энергопринимающих устройств» нарушителя. Кроме того, закон обязывает майнеров отправлять информацию о полученной цифровой валюте в Росфинмониторинг и Банк России, включая данные об адресах-идентификаторах, используемых для учета операций с криптой.

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