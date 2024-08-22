Россия и Китай договорились обеспечить бесперебойные расчеты в торговле

Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер госсовета КНР Ли Цян договорились «обеспечивать бесперебойное и нормальное функционирование каналов расчетов в торговле между Россией и Китаем», следует из совместного коммюнике по итогам встречи глав правительств.

Для углубления сотрудничества в финансовой сфере стороны намерены поддерживать высокий уровень доли расчетов в национальных валютах в торгово-экономических операциях. Также планируется развивать платежно-расчетную инфраструктуру. Для этого нужно открывать корреспондентские счета и создавать филиалы и дочерние банки в двух странах, отмечается в документе.

Россия и Китай также могут признать эквивалентными свои стандарты бухгалтерского учета (для выпуска облигаций), стандарты аудита и аудиторского надзора, чтобы «активно продвигать взаимовыгодное сотрудничество в практических областях».

Мишустин и Ли Цян пообещали поддерживать страховые компании в обеспечении страховой защиты грузоперевозок между двумя странами и в международном сообщении. Оговорено, что господдержка будет оказываться «исходя из рыночных принципов, добровольного выбора и контролируемости рисков».

Страны планируют создавать необходимые условия для взаимных инвестиций, привлечения средств на рынках ценных бумаг. Для этого Мишустин и Ли Цян договорились, в частности, «обеспечить соответствующую инфраструктуру с учетом рыночных принципов». «Благоприятные условия» стороны собираются обеспечить и в платежной сфере для привлечения туристов.

Кроме того, стороны планируют усилить контакты и сотрудничество в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В целом, главы правительств договорились укреплять взаимодействие в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.