Проблема платежей решена? Кто заменит китайских поставщиков, что с ценами

Зампред Сбера Анатолий Попов заявил, что у Москвы больше нет проблем с платежами за импорт из Дели, в обе стороны они идут без проблем. Это было сказано на фоне новостей последних месяцев о срывающихся расчетах с компаниями из Китая, ОАЭ и даже стран Средней Азии. NEWS.ru разбирался, сможет ли Индия заменить другие страны в поставках необходимого России импорта и к чему это приведет.

Какие проблемы были в расчетах с Индией

В конце 2022-го и начале 2023-го годов Европа — главный покупатель нашей нефти — отказалась от примерно двух третей наших поставок. Речь идет об эмбарго на «черное золото», поставлявшегося по морю (еще треть ранее подавалась по нефтепроводу «Дружба», но и тут идет заметное сокращение). После введения эмбарго Россия перенаправила нефть во множество других стран, но главным образом — в Индию и Китай.

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Помимо скидок, которые, по данным зарубежных СМИ, могли достигать 30%, Россия пошла еще на одну уступку. Из той же Индии оплату наша страна получила в рупиях — неконвертируемой валюте. И они в итоге, как писал год назад Bloomberg, копились на счетах в индийских банках (до 1$ млрд в долларовом эквиваленте ежемесячно). Бывший глава банка «Открытие» Михаил Задорнов объяснял: «Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6–7 млрд в год. Нам нечего там покупать, но мы не можем эти рупии вернуть». Он также допускал, что одной из причин сильного ослабления рубля летом прошлого года стало именно «зависание» рупий.

Что заявили недавно в Сбере о расчетах с Индией

Зампредседателя правления «Сбербанка» Анатолий Попов в интервью Reuters от 3 сентября сказал, что теперь с платежами в обе стороны (Россия — Индия и Индия — Россия) все проходит гладко. Интерес российского бизнеса к индийскому рынку возрос, а партнеры в Дели не присоединились к санкциями против России. И именно рост индийского экспорта помог решить проблему с зависшими рупиями: ведь Индия — «самодостаточная, крупная экономика» и любые товары, которые Россия ввозила раньше из других стран, можно купить в Дели, утверждает Попов. Кроме того, Сбербанк развивает инициативу о ценных бумагах в рупиях и о кредитах в рупиях для российского бизнеса по сниженным ставкам. То есть, продолжая мысль представителя Сбера, все или почти все копившиеся на счетах в Индии рупии мы использовали для покупки товаров и, вероятно, инвестиций в индийскую экономику.

Попов также поблагодарил индийские власти за возможность работать через счета vostro в рупиях, которые российские банки могут держать от имени иностранных банков в Индии, что облегчает операции. Зампред госбанка сказал, что текущий механизм конвертации рублей и рупий функционирует хорошо и не требует сторонних валют для расчетов.

В то же время ранее сообщалось, что из-за опасений вторичных санкций банки Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и даже стран Средней Азии массово отказываются обрабатывать платежи из России за импортные товары. А раз в Сбере уверены, что Россия может все закупать в Индии, NEWS.ru решил узнать, заменит ли эта страна КНР, ОАЭ и партнеров по СНГ в поставках импорта — особенно высокотехнологичного. Потому что последняя новость об удобном использовании рупий касалась закупок бананов.

Как Россия торгует с Индией

Попов заявил: товарооборот России с Индией почти удвоился — с $35 млрд с лишним в 2022-м — до $65 млрд в 2023-м. Но, как отмечает в беседе с NEWS.ru основатель ГК JUST, эксперт по ВЭД Людмила Теселкина, российский экспорт значительно превалировал над импортом из дружественной страны. Поставки в Индию достигли $60,9 млрд (+79,1% за год), а стоимость индийских товаров в РФ оценивается лишь в 4,1 млрд (+41,4% за год).

Торговые потоки между нашими странами не соизмеримы, признает и аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Он пояснил NEWS.ru, что в этом, как и в прошлом году, Индия активно закупает российскую нефть. «В основных наливных портах Индии располагаются мощные НПЗ, которые потом перерабатывают российское „черное золото“ в бензин, дизель, нафту и авиатопливо и продают в Европу. Что касается индийского импорта в Россию, то это в основном лекарства, стальной прокат, оксид алюминия, креветки, керамическая плитка и смартфоны», — рассказал Потавин.

Руководитель компании по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс» Раиса Донская соглашается: по-прежнему лидируют лекарства. Что касается креветок, то да, их тоже активно закупают, но там есть препятствие в виде усиленного ветконтроля. «Керамическая плитка — тоже да, хотя после итальянской для нашего покупателя это какой-то новый, не очень понятный товар. Смартфоны — да, потому что в Индии большое собственное производство. Безусловно, мы также ввозим оттуда планшеты, компьютеры, их комплектующие, а еще табак, кофе, чай и традиционный рис», — говорит эксперт в беседе с NEWS.ru.

Меняется ли что-то в доставке товаров из Индию в Россию

NEWS.ru решил также узнать у логистов, не начинают ли что-то, что раньше мы покупали в Китае, доставлять через Индию. Ведь недавно поставщики из КНР попросили нас организовать доставку товаров от них через третьи страны: бизнес и банки в Поднебесной боятся вторичных санкций и ищут пути обхода. В первую очередь эти меры затронут электронику и другую чувствительную для США и Европы продукцию, что грозит дефицитом и ростом цен в нашей стране, ведь маршруты станут сложнее.

В пресс-службе логистической компании «Деловые Линии» NEWS.ru заявили: в последнее время российские импортеры начали активнее сотрудничать с компаниями из Индии. «Мы видим интенсивное развитие перевозок сборных контейнеров как из нашей страны, так и растущее количество судов, следующих в Россию. Чаще всего клиенты заказывают из Индии перевозку текстиля, химической продукции и товаров для машиностроения», — говорят логисты. Впрочем, NEWS.ru обращает внимание на то, что речь необязательно идет о переориентации товарного потока из Китая — вполне вероятно, растет и собственный индийский импорт в РФ.

В другой логистической компании NEWS.ru анонимно сообщили, что там не фиксируют значительных изменений в перемещении товаров в Азии. «В то же время актуальным становится тренд на изменение маршрутизации денежных и документальных потоков. С целью проведения платежей усложняются цепочки и растет число посредников», — признали там. В компании уже развивают соответствующие сервис и предлагают клиентам подходящие платежные и трейдинговые решения.

Выйдет ли у Индии заменить Китай и другие страны в поставках товаров

Руководитель «Команды Сикурс» Раиса Донская однозначно говорит «нет», Индия не станет полноценной транзитной страной, через которую с нами смогут торговать другие государства. Во-первых, в Индии непростое валютное законодательство: у местного бизнеса нет возможности приобретать иностранную валюту (доллары, евро и юани) на внутреннем рынке в тех объемах, чтобы закупать товары в третьих странах и перепродавать потом нам. Во-вторых, и у самих индийских компаний зависают платежи в местных коммерческих банках. В-третьих, логистика у Индии достаточно слабая и сложная даже без попытки добавить туда новые маршруты.

Основным экономическим партнером России остается именно Китай и эта тенденция сохраняется, говорит Людмила Теселкина из JUST. «При работе с Индией важно учитывать, что популярность рупии ограничена — ее конвертация в иностранную валюту осуществляется только внутри Индии на бирже или в уполномоченных банках. Рупия является ограниченно конвертируемой, а обмен в больших объемах требует разрешения индийского регулятора», — сказала эксперт. Но она добавляет: Индия — очень перспективный рынок, и по мере разработки новых форматов партнерства торговые объемы будут только расти.

По мнению Потавина из «Финама», Индия не сможет полностью заменить Китай. «За прошедший год экспорт товаров из КНР в Россию увеличился и составил около $110,97 млрд, а российский экспорт в КНР достиг $129,13 млрд (то есть товарооборот России с Китаем превышает товарооборот с Индией почти вчетверо. — NEWS.ru.)», — сказал он. Аналитик добавил: очередные проблемы с банками Поднебесной стали появляться с середины июня, после введения санкций против МосБиржи. Свежей статистики по изменению торговли за июль и август на индийском направлению нет. Но по всей видимости, говорит Потавин, ассортимент этой страны остается неизменным, поскольку он весьма специфический и из-за своего качества не закрывает потребностей россиян.

Будут ли расти цены на импортные товары в России

Донская отмечает: из-за сложности логистики внутри Индии ждать снижения цен на импорт оттуда не приходится: «Сейчас дорожает все, и здесь каких-то особенностей не будет».

Теселкина допускает: из-за проблем с расчетами сегодня могут появиться третьи страны, где товар, прежде чем поступить в РФ, должен побывать во избежание последствий санкций. И тогда логистика может дополнительно повлиять на цену. «Существенно изменилась система платежей, так как стали привлекаться большее количество посредников. То есть рост цен происходит в первую очередь из-за удорожания финансовой схемы», — сказала она.

Сейчас импортные товары растут в цене, даже несмотря на укрепление рубля, говорит Потавин. Ведь каналов для вывода валюты и оплаты за импорт в России становится все меньше из-за санкций Запада и не менее жестких внутренних ограничений. «Так, со 2-го сентября австрийский Райффайзенбанк полностью прекратил осуществлять любые валютные переводы за границу, хотя ранее он обеспечивал половину всех трансграничных платежей из России», — сказал эксперт.

В итоге возможности бизнеса и населения совершать валютные платежи за рубеж сузилась буквально до пары банков на всю страну. В такой ситуации комиссии за трансграничные переводы резко поднялись, сроки проведения платежей выросли, а комплаенс-процедуры усложнились. «В итоге товарный ассортимент импорта сжимается, а цены на него растут», — заключает Потавин.