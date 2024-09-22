Россия вошла в топ-30 стран по уровню доступности вина в мире. Об этом стало известно в воскресенье, 22 сентября.

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Средняя стоимость за одну бутылку в стране составляет 595 рублей (6,42 доллара — прим. ВМ). Первое место занял Бутан, где за бутылку нужно будет отдать около 3,58 доллара, на втором месте оказалась Аргентина с показателем в 4 доллара, а замкнула тройку Украина со средней целой в 4,34 доллара. Дальше по списку доступности идут такие страны как ЮАР, Португалия, Молдавия, Чили, Испания. Россия расположилась в рейтинге на 29 места, пишет РИА Новости.

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