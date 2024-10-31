Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о планах российских властей сохранить запрет на экспорт бензина до конца 2024 года, а также поделился мнением касательно динамики цен на топливо в рознице в обозримой перспективе.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что в РФ вопреки имевшимся планам не собираются досрочно снимать ограничения на экспорт бензина. Ситуация обусловлена продолжающимися плановыми и неплановыми ремонтами на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), говорится в публикации. Источник издания утверждает, что сейчас нефтепереработка находится на минимальном уровне. По его словам, насыщение рынка, которое необходимо для открытия экспорта, пока не достигнуто, даже несмотря на снижение спроса.

Эксперт отметил, что при принятии решения властями об ограничении экспорта бензина летом этого года определенным индикатором для них послужила биржевая цена на данный вид топлива.

Тогда цена 95-го бензина довольно быстро пошла вверх, увеличившись примерно с 65 тыс. рублей за тонну до порядка 78 тыс. рублей за тонну. И данный скачек привел к тому, что правительство опять запретило экспортировать бензин. При этом с лета ситуация на бирже стабилизировалась, и цена на 95-й бензин вернулась к норме – ниже 70 тыс. за тонну. Так что сейчас биржевого давления здесь нет. Сейчас нет ситуации, при которой так называемые независимые АЗС на бирже по высоким ценам покупают бензин, а в рознице им приходится продавать его по низким ценам. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Говоря о ценах на бензин на российских АЗС в ноябре и в декабре, эксперт подчеркнул, что в рознице существует собственная система ценообразования.

«Тут бензин и дизель всегда дорожают, но не выше, чем уровень инфляции по итогам года. И в настоящее время мы идем по верхней границе подорожания бензина и уровня инфляции с начала года. Здесь сохраняется интрига – уложимся ли мы в итоге в уровень инфляции или нет. Для того чтобы уложиться, правительству в конце года – в ноябре и в декабре - нужно будет всеми силами сдерживать рост цен. В связи с этим в ближайшие пару месяцев я бы не ожидал тут каких-либо скачков. Наоборот, правительство даже может договориться с нефтяными компаниями о том, чтобы те волевым решением заморозили цены на своих АЗС, чтобы уложится в уровень инфляции. Поэтому, думаю, до конца года подорожания бензина ждать не стоит. Для роста его стоимости в рознице нет соответствующих факторов – правительство будет сдерживать цены, коме того, до конца года сохраняется запрет на экспорт, а автомобильный сезон уже закончился – потребление бензина снизилось», - отметил специалист.

Отвечая на вопрос о динамке цен на топливо в начале 2025 года, Юшков напомнил, что в России будут увеличены акцизы на бензин и дизель.

«В последние годы подорожание бензина и дизеля у нас происходило как раз из-за увеличения акцизов. Так что ожидать полной заморозки цен на топливо с нового года не стоит – повышение акцизов нужно будет постепенно закладывать в стоимость каждого литра бензина на протяжении следующего года. Вместе с тем повысившиеся акцизы – это единственный фактор, который будет толкать цены вверх в данный период. Так что, полагаю, в начале 2025-го мы увидим незначительный рост цен, но серьезных скачков не будет», - сказал он.

Стоимость бензина на АЗС на неделе с 22 по 28 октября 2024 года увеличилась на 0,18%, что ниже инфляции за тот же период, которая установилась на отметке в 0,27%. Цена дизельного выросла на 0,32%, что выше инфляции. Об этом ранее сообщал ТАСС со ссылкой на данные Росстата.