Доктор экономических наук Алексей Зубец в разговоре с Рамблером рассказал о причинах укрепления курса рубля к иностранным валютам, отметив, что одна из них связана с политикой президента США Дональда Трампа.

Российская валюта продолжает стремительно расти к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 февраля 2025 года, составляет 88,5103 рубля (прежнее значение — 90,4268 рубля), официальный курс евро — 92,4831 рубля (предыдущий показатель — 94,0834 рубля).

Во-первых, укрепление курса рубля связано с сокращением импорта и уменьшением спроса на импортные товары - стране сейчас нужно меньше валюты, чем нужно было еще несколько месяцев назад. Кроме того, многие люди сейчас несут деньги на депозиты в банки, а не в магазины. То есть здесь идет речь о двух параллельных процессах. С одной стороны, это рост доходов, с другой стороны, уменьшение расходов… Вторая причина укрепления российской валюты - макроэкономическая. Все ожидают, что договоренности РФ с Трампом позволят стране возобновить нормальные торгово-экономические отношения, соответственно, будет намного больше попадающей в Россию валюты, и тогда курс доллара упадет. То есть сейчас наблюдается некая попытка предвидеть тот курс, который сложится после отмены антироссийских санкций. Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук

Говоря о динамике курса российской валюты в обозримой перспективе, эксперт отметил, что в настоящее время отсутствует полное понимание того, как быстро Трамп примет решение о снятии санкций с РФ, и будут ли их снимать европейские страны.

«Трамп может снять ограничительные меры, но основные санкции на РФ все-таки наложила Европа, а не США, и они могут продлиться еще достаточно долго. Так что, согласно ожиданиям, в перспективе курс рубля будет находиться на уровне 80-95 [рублей за доллар], но как это все будет выглядеть на практике – бог его знает. Пока это все писано вилами по воде. Однако можно отметить, что Трамп очень решительно настроен на то, чтобы завершить украинский конфликт», - сказал он.

Зубец напомнил, что ранее в команде Трампа выступили за отъезд президента Украины Владимира Зеленского из страны.

«С одной стороны, еще две недели назад такого вообще никто не мог предвидеть. С другой стороны, текущая ситуация может повернуться как в одну, так и в другую сторону. Тут существует много вариантов. Но пока что события разворачиваются по самому благоприятному для РФ сценарию, который выводит на примерное понимание курса на уровне 80-95 рублей за доллар. Если же нынешняя история вновь развернется, а это может произойти, то курс доллара снова превысит 100 рублей», - сказал экономист.

Вместе с тем эксперт ответил на вопрос о целесообразности покупки американской валюты при текущем курсе.

«Когда курс упал до уровня примерно 91 рубля за доллар, народ бросился в обменники покупать доллары. Мол, сегодня он упал, а завтра поднимется. Однако укрепление рубля – это среднесрочный тренд, который продлится еще как минимум несколько недель или месяцев - пока движется история с Украиной. Так что сегодня я бы не стал покупать доллары, не зная, как завтра изменится их курс. Нужно подождать. Согласно основному сценарию, курс доллара к рублю продолжит снижаться. Однако никаких гарантий тут никто дать не может», - заключил эксперт.

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